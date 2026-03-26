Subaru нарешті поєднує дві свої найкращі ідеї в одному авто

Subaru Forester Wilderness 2026 року. Фото: Subaru

Компанія Subaru готує до прем'єри перший у своїй історії гібридний SUV лінійки Wilderness. Дебют новинки відбудеться на автосалоні в Нью-Йорку вже 1 квітня 2026 року. Очікується, що модель базуватиметься на популярному кросовері Forester. Автомобіль поєднає легендарну прохідність бренду з сучасними екологічними технологіями.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

Економічна потужність

Гібридна установка складатиметься з 2,5-літрового двигуна, літій-іонної батареї та двох електромоторів. Сумарна потужність системи сягатиме 197 к.с. при середній витраті пального близько 6,7 л/100 км. Такі показники дозволять кросоверу бути водночас динамічним на шосе та ощадливим у міських заторах.

На трасі споживання пального становитиме приблизно 6,9 л/100 км, що є відмінним результатом для повнопривідного авто. Електричні мотори будуть інтегровані безпосередньо у варіатор для кращої передачі крутного моменту.

Використання літій-іонних елементів живлення забезпечить стабільну роботу системи в різних кліматичних умовах.

Позашляховий характер

Версія Wilderness отримає посилену підвіску зі збільшеним кліренсом до 236 мм. Кузов захистять спеціальними пластинами, а на капоті з’явиться матова наклейка для зменшення відблисків. Зовнішній вигляд доповнять 17-дюймові чорні диски з позашляховими шинами та контрастні мідні акценти.

Салон обладнають цифровою панеллю на 12,3 дюйма та великим екраном мультимедіа діагоналлю 11,6 дюйма. Сидіння отримають зносостійке покриття StarTex, яке легко чиститься після поїздок на природу.

Такі оновлення роблять Forester Hybrid Wilderness універсальним інструментом для активних подорожей.