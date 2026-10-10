Почему технологии Lexus оказались надежнее, чем у конкурентов

Lexus RX 2026 года. Фото: Lexus

Современные автопроизводители премиум-сегмента пытаются удивить покупателей огромными экранами и сложным программным обеспечением. Однако японский кроссовер Lexus RX доказал превосходство совершенно иного инженерного подхода. В исследовании надежности за 2026 год бренд вновь занял первое место благодаря отказу от лишних цифровых экспериментов. Простая и проверенная временем конструкция делает эти машины самыми выносливыми на рынке.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Реклама

Сдержанные технологии

Главной причиной частых поломок современных премиальных автомобилей стало сложное мультимедийное оснащение и постоянные обновления программного обеспечения. Исследование зафиксировало у Lexus всего 151 проблему на 100 автомобилей, что является лучшим результатом среди всех конкурентов. Пока Mercedes-Benz, BMW или Cadillac регулярно сталкиваются со сбоями в работе электроники, японские инженеры остаются верны классическим и надежным решениям.

Самая популярная версия кроссовера Lexus RX 350h с гибридной силовой установкой обеспечивает средний расход топлива около 6,5 л/100 км. Автомобиль сочетает в себе достаточную мощность и экономичность без использования чрезмерно сложных конструкций. Простая и продуманная электроника гарантирует стабильную работу всех узлов на протяжении многих лет.

Экономическая выгода

По данным аналитиков, реальный срок службы кроссовера Lexus RX 350 превышает 13,5 года или 250 000 км пробега. Гибридная модификация 350h демонстрирует еще лучшие показатели — 15,4 года и 290 000 км без капитальных ремонтов. К тому же пятилетнее обслуживание этого японского кроссовера обходится значительно дешевле, чем содержание немецких аналогов.

Читайте также:

Покупка 4-летнего подержанного экземпляра позволяет приобрести надежный автомобиль премиум-класса по цене ниже, чем у новых базовых моделей. Машина сохраняет высокое качество сборки и комфорт салона, не требуя постоянных посещений сервисного центра для устранения системных ошибок.

Ранее Новини.LIVE писали, какие машины почти не доставляют владельцам хлопот с посещениями автосервиса. Результаты нового исследования оказались показательными, ведь на вершине списка оказался бренд, который обогнал даже популярную Toyota.

Также читайте о кроссоверах и внедорожниках, которые прослужат более 20 лет. Эксперты агентства iSeeCars составили рейтинг моделей, которые легко преодолевают отметку в 400 000 км.