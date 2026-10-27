Toyota RAV4 2026 року. Фото: netcarshow.com

Популярний кросовер Toyota RAV4 у гібридній версії демонструє середню витрату пального близько 5,5 л на 100 км, що робить його одним з найекономніших у своєму класі. Проте для водіїв, які прагнуть максимально зменшити витрати на заправку, ринок пропонує ефективніші варіанти серед седанів. Легкові гібриди мають меншу масу та кращу аеродинаміку, що дозволяє долати значно більшу відстань на одному баку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Японські лідери

Знаменита Toyota Prius залишається беззаперечним фаворитом за показниками паливної ефективності. Стандартна передньопривідна версія споживає приблизно 4,3 л на 100 км у змішаному циклі, а в міському режимі цей показник знижується до 4 л на 100 км. Повний бак дозволяє проїхати до 1001 км без дозаправлення, що повністю перекриває можливості більшості кросоверів.

Седан Toyota Camry не поступається родинному хетчбеку, показуючи середню витрату пального на рівні 4,6 л на 100 км. Запас ходу цієї моделі на одному баку досягає 1067 км, а передньопривідна модифікація витрачає близько 4,5 л на 100 км у місті та 4,8 л на 100 км на трасі. Навіть вищі комплектації зберегли низьке споживання, випереджаючи паркетник за всіма параметрами.

Корейська альтернатива

Седан Hyundai Sonata у гібридній версії Blue показує однаковий результат з моделями Toyota, споживаючи близько 4,6 л на 100 км у змішаному режимі. Головною перевагою корейського автомобіля є ефективність на швидкісній трасі, де витрата падає до 4,2 л на 100 км. Запас ходу на одному баку становить 1083 км, а економія пального повністю перекриває різницю у вартості порівняно зі звичайною бензиновою версією за перші два роки використання.

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Японський Honda Accord у комплектації EX-L Hybrid демонструє витрату пального близько 4,9 л на 100 км у змішаному циклі. У міських умовах ця модель споживає приблизно 4,6 л на 100 км, що суттєво краще за традиційні бензинові модифікації.

Преміальний сегмент

У розкішному класі високою економністю вирізняється седан Lexus ES 350h, який споживає близько 5,1 л на 100 км у змішаному режимі. Повнопривідна версія цього автомобіля демонструє показник 5,3 л на 100 км, що все одно залишається вигіднішим за результати кросовера.

Інші представники цього сегмента, зокрема гібридні Mercedes-Benz CLA 220 та BMW 530i, споживають понад 7,1 л на 100 км. Саме тому японський преміальний седан залишається єдиним комфортним варіантом для тих, хто шукає розкіш із низькими витратами на пальне.

Раніше Новини.LIVE писали, яких вживаних кросоверів Toyota RAV4 варто уникати та чому. Наприклад, автомобілі, випущені у період з 2000 по 2006 рік, часто страждають від некоректної роботи автоматичної коробки передач.

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