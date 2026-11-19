Lexus ES 350 2007 року. Фото: netcarshow.com

Знайти преміальні вживані автомобілі вартістю до 10 000 доларів цілком реально, проте витрати на їх утримання часто виявляються занадто високими. Оригінальні запчастини для таких марок зазвичай коштують помітно дорожче, ніж аналогічні вузли для масмаркету. Однак окремі модифікації Lexus, Acura, Audi та Land Rover використовують спільні деталі з популярними моделями Toyota, Honda, Volkswagen та Mitsubishi.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Принцип економії

Фірмові деталі для люксових брендів майже завжди коштують значно дорожче за аналогічні вузли для їхніх масових родичів. Коли водяна помпа, котушка запалювання або стартер підходять також до популярних моделей Toyota чи Honda, знайти таку запчастину в наявності набагато простіше, а ціна буде відчутно нижчою.

Водночас механічна сумісність залежить від конкретного об'єму двигуна, року випуску та типу коробки передач. Саме тому перед замовленням будь-якої деталі від масової моделі її артикул обов'язково потрібно перевіряти за VIN-кодом автомобіля.

Доступні запчастини

Седан Lexus ES 350 покоління XV40 (2006–2012) із бензиновим двигуном V6 об'ємом 3,5 л (2GR-FE) технічно близький до популярної Toyota Camry XV40. Каталоги вказують для обох машин спільну водяну помпу 16100-39456. Lexus ES 2008 року на ринку оцінювали у 8000 доларів.

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Схожу перевагу має спортивний седан Acura TSX першої генерації (2003–2008) із бензиновим мотором 2,4 л. Його водяна помпа 19200-RAA-A01 збігається з деталлю для окремих версій Honda Accord 2.4 2006 року. Спортседан Acura 2006 року продавали за 6500 доларів.

Компактний хетчбек Audi A3 8P (2003–2013) має надійний дизель 1.9 TDI. Для певних модифікацій цієї моделі та Volkswagen Golf V 1.9 TDI каталог SEG пропонує однаковий стартер 02E 911 023 L, а саму Audi 2008 року виставляли за 7500 доларів.

Популярний кросовер Lexus RX 350 другого покоління (2006–2008) використовує чимало спільних компонентів із Toyota Highlander 3.5 V6 2008 року. Зокрема, для цих автомобілів підходить однакова котушка запалювання YEC IGC112F. Преміальний кросовер Lexus 2007 року пропонували за 8900 доларів.

Кросовер Land Rover Freelander другого покоління 2008 року у дизельній модифікації 2.2 TD4 виставляли за 8999 доларів. Для цього мотора та Mitsubishi Outlander II 2.2 DI-D каталоги дають спільну водяну помпу з крос-номерами LR001309 та MN982187.

Нюанси вибору

Наявність дешевих запчастин від масових брендів не скасовує інших витрат на утримання вікового преміального авто. Під час огляду машини насамперед варто ретельно перевірити історію сервісного обслуговування, реальний стан двигуна та роботу коробки передач. Окрім цього, майбутньому власнику слід заздалегідь дізнатися вартість специфічних кузовних елементів, оптики та деталей підвіски. Ці компоненти зазвичай є унікальними для преміальної марки й не мають дешевих аналогів серед масових моделей.

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