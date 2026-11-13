Кращі вживані машини для міста з автоматичною коробкою передач

Toyota Yaris 2020 року. Фото: netcarshow.com

У 2026 році компактні міські машини з автоматичною коробкою передач залишаються найзручнішим транспортом для щоденних поїздок у заторах та легкого паркування на вузьких вулицях. Під час вибору такої моделі водії звертають увагу на економічність, гарну оглядовість та доступність запчастин. Залежно від бюджету та потреб можна підібрати як зовсім крихітний хетчбек для новачка, так і просторішу модель для всієї родини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Малі хетчбеки

Hyundai i10 чудово підходить як перший автомобіль для поїздок на роботу чи навчання завдяки мініатюрним розмірам, економічним бензиновим моторам і простому обслуговуванню. Головними недоліками цієї моделі залишаються невеликий багажник і тісний простір на другому ряду сидінь. Перед угодою важливо уточнити тип коробки передач, адже залежно від покоління там встановлювали класичний автомат або робот.

Toyota Yaris приваблює покупців практичним інтер'єром, маневровістю та низькою витратою пального у міському циклі. Автомобіль однаково добре підходить як для щоденних справ, так і для періодичних заміських поїздок. Проте покупцям варто заздалегідь перевірити конкретну модифікацію, позаяк окремі версії оснащували роботизованою трансмісією, яка відчутно відрізняється від класичної гідромеханіки.

Suzuki Swift вирізняється жвавим характером і легкістю керування у щільному транспортному потоці. Цей компактний хетчбек дозволяє паркуватися в обмеженому просторі та приносить задоволення від динамічної їзди. Водночас власникам доведеться змиритися зі скромним об'ємом багажного відділення та уважно обирати рік випуску через різні типи автоматичних коробок.

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Практичні моделі

Kia Rio у кузові седан або хетчбек забезпечує більше простору в салоні та місткий багажник для родинних потреб. Модель зручна як у місті, так і на трасі, а пошук запчастин не викликає жодних труднощів. При виборі екземпляра слід ретельно оцінити стан ходової частини, адже рівень шумоізоляції та комфорт підвіски сильно залежать від генерації.

Volkswagen Polo поєднує стриманий дизайн, продуману ергономіку та зручну посадку водія. Автомобіль має гарну керованість і велику кількість модифікацій для різних завдань. Особливу увагу під час огляду варто приділити версіям з роботизованою коробкою DSG, яка потребує професійної діагностики перед покупкою.

Hyundai i20 є вдалим компромісом між компактними габаритами та внутрішнім простором для регулярних поїздок з дітьми. Модель тішить гарною оглядовістю та практичним багажником. Характеристики моторів та коробок передач суттєво змінювалися залежно від року випуску, тому перед купівлею потрібно перевіряти конкретну комплектацію.

Бюджет покупки

У сегменті до 5000 доларів покупцям доступні старші покоління Hyundai i10 та Suzuki Swift, де головним критерієм вибору стає реальний технічний стан конкретного екземпляра, а не логотип на капоті.

При збільшенні бюджету до 5000–8000 доларів на ринку з'являються Toyota Yaris, Kia Rio, Volkswagen Polo та Hyundai i20. Тут обов'язково потрібно перевіряти кузов на корозію та історію сервісу. У сегменті від 8000 до 12 000 доларів, можна розраховувати на свіжіші машини з камерою заднього виду, клімат-контролем та іншими системами комфорту.

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