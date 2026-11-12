Кращі нові міські кросовери, які можна купити в Україні

Seat Arona 2026 року. Фото: netcarshow.com

На українському ринку компактні кросовери поступово витісняють традиційні хетчбеки та сімейні седани завдяки своїй практичності. Висока посадка водія покращує огляд у щільному трафіку, а збільшений кліренс допомагає без перешкод долати бордюри та глибокі ями на асфальті. Водночас невеликі габарити таких машин суттєво спрощують пошук місця для паркування на завантажених вулицях. Покупці можуть обирати серед кількох популярних моделей, які поєднують комфорт, економічність та продумане оснащення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Міська динаміка

Seat Arona вирізняється спортивним характером та пропонує швидке прискорення до 100 км/год за 8,2 секунди. В автосалонах модель доступна з бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л на 110 к.с. або турбомотором 1 л потужністю 116 к.с. У парі з агрегатами працює класичний автомат або роботизована трансмісія DSG, а стартова ціна машини становить 1 077 533 грн.

Opel Mokka є найкомпактнішим автомобілем у добірці з довжиною кузова 4151 мм, що робить його зручним для маневрування у тісних дворах. Під капотом встановлюють безальтернативний бензиновий турбомотор 1,2 л на 130 к.с. у поєднанні з 8-ступеневою автоматичною коробкою. Підвіска налаштована на рівний асфальт, а вартість моделі починається від 1 146 600 грн.

Toyota Yaris Cross робить головну ставку на економічність і продається виключно у гібридному виконанні з 1,5-літровим бензиновим двигуном. Покупці можуть обрати версію потужністю 116 або 130 к.с. з варіатором CVT, при цьому витрата пального у місті становить лише 3,4–4,3 л/100 км. М'яка підвіска добре підходить для рівних вулиць, проте не любить великих вибоїн, а ціна стартує від 1 248 300 грн.

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Універсальний характер

Renault Duster залишається найкращим вибором для розбитих доріг завдяки енергомісткій ходовій частині та дорожньому просвіту 217 мм. Модель пропонує версії з повним приводом та широку лінійку моторів, серед яких є дизель 1,5 л, бензиновий двигун 1,3 л та гібрид на базі 1,2 л. Короткі звиси кузова з кутами в'їзду 31° та з'їзду 36° дозволяють впевнено почуватися поза асфальтом, при цьому ціна стартує від 991 500 грн.

Skoda Kamiq робить ставку на ергономіку салону та широкий вибір бензинових турбомоторів. Базові версії комплектують двигунами 1.0 TSI на 95 або 115 к.с., тоді як топова модифікація 1.5 TSI на 150 к.с. розганяє автомобіль до 100 км/год за 8 секунд. Для моделі доступна механічна коробка передач або 7-ступеневий робот DSG, а початковий цінник становить 1 042 680 грн.

Раніше Новини.LIVE писали про компактні кросовери кращі за Honda CR-V. Фахівці Consumer Reports, U.S. News & World Report та Cars.com оцінювали моделі за безпекою, економічністю, надійністю та рівнем комфорту в салоні.

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