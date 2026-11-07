Kia Seltos 2027 модельного року. Фото: netcarshow.com

Компактний кросовер Kia Seltos залишається одним з найпопулярніших представників свого класу. У рейтингу агентства JD Power модель 2027 року посіла п'яте місце з загальною оцінкою 81 бал зі 100. Фахівці видання Consumer Reports поставили варіант 2026 року на сьому сходинку, а портал U.S. News & World Report розмістив авто на третій позиції. Проте на ринку є п'ять аналогічних машин, які систематично отримують вищі бали у незалежних дослідженнях.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Реклама

Кращі конкуренти

Кросовер Hyundai Kona побудований на спільній технічній базі з моделями Kia, проте демонструє кращі показники в тестах. За даними опитувань агентства JD Power, модель 2027 року посіла третє місце з підсумковою оцінкою 83 бали, зафіксувавши високий рівень якості та надійності в 89 балів. Видання U.S. News віддало автомобілю другу сходинку з загальною оцінкою 9 з 10, а експерти Kelley Blue Book визнали його найкращим кросовером у класі.

Модель Mazda CX-30 очолила рейтинговий список журналу U.S. News з результатом 9,1 бала завдяки преміальному оформленню салону та плавній керованості. Видання Car and Driver поставило цю модель на друге місце з оцінкою 9,5 з 10, тоді як Kia Seltos опинилася на третій позиції з 9 балами. Експерти Consumer Reports відзначили вищу задоволеність власників та кращу надійність японського кросовера.

Доступний Nissan Kicks у рейтингу JD Power розділив третє місце з Hyundai Kona, набравши 83 бали за стабільно високу якість і задоволеність покупців. Фахівці Kelley Blue Book також поставили авто на третю сходинку з оцінкою 4,5 зірки з 5. У звітах Consumer Reports модель випередила суперника від Kia внаслідок суттєво вищої надійності вузлів.

Читайте також:

Визнані альтернативи

Японський кросовер Subaru Crosstrek впевнено лідирує у випробуваннях організації Consumer Reports, де гібридна модифікація посіла перше місце, а бензинова версія розмістилася на другій позиції. Обидві отримали найвищі оцінки задоволеності власників серед усіх протестованих машин. Аналітики JD Power та Kelley Blue Book віддали моделі друге місце у своєму класі, оцінивши автомобіль у 84 бали зі 100 та 4,6 зірки з 5 відповідно.

Замикає п'ятірку лідерів Toyota Corolla Cross, яка пропонується з бензиновими та гібридними силовими установками. Портал Kelley Blue Book присудив автомобілю 4,5 зірки з 5. У тестах Consumer Reports бензиновий варіант здобув найвищий бал за надійність серед усіх учасників випробувань, а гібрид увійшов до числа кращих за результатами дорожніх заїздів.

Раніше Новини.LIVE писали про пʼять розкішних кросоверів за масовими цінами у 2026 році. Експерти визначили моделі, які пропонують максимум комфорту за розумні гроші.

Також ми писали, які автомобілі Kia ламаються останніми. Рейтинг моделей корейського виробника від кращих до гірших.