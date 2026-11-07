Kia Seltos 2027 модельного года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Kia Seltos остается одним из самых популярных представителей своего класса. В рейтинге агентства JD Power модель 2027 года заняла пятое место с общей оценкой 81 балл из 100. Эксперты издания Consumer Reports поставили версию 2026 года на седьмую строчку, а портал U.S. News & World Report поместил автомобиль на третью позицию. Однако на рынке есть пять аналогичных моделей, которые систематически получают более высокие оценки в независимых исследованиях.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Лучшие конкуренты

Кроссовер Hyundai Kona построен на общей технической базе с моделями Kia, однако демонстрирует лучшие показатели в тестах. По данным опросов агентства JD Power, модель 2027 года заняла третье место с итоговой оценкой 83 балла, продемонстрировав высокий уровень качества и надежности в 89 баллов. Издание U.S. News присвоило автомобилю второе место с общей оценкой 9 из 10, а эксперты Kelley Blue Book признали его лучшим кроссовером в классе.

Модель Mazda CX-30 возглавила рейтинг журнала U.S. News с результатом 9,1 балла благодаря премиальному оформлению салона и плавной управляемости. Издание Car and Driver поставило эту модель на второе место с оценкой 9,5 из 10, тогда как Kia Seltos оказалась на третьей позиции с 9 баллами. Эксперты Consumer Reports отметили более высокую удовлетворенность владельцев и лучшую надежность японского кроссовера.

Доступный Nissan Kicks в рейтинге JD Power разделил третье место с Hyundai Kona, набрав 83 балла за стабильно высокое качество и удовлетворенность покупателей. Специалисты Kelley Blue Book также поставили автомобиль на третье место с оценкой 4,5 звезды из 5. В отчетах Consumer Reports модель опередила конкурента от Kia благодаря значительно более высокой надежности узлов.

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Признанные альтернативы

Японский кроссовер Subaru Crosstrek уверенно лидирует в испытаниях организации Consumer Reports, где гибридная модификация заняла первое место, а бензиновая версия второе. Обе получили самые высокие оценки удовлетворенности владельцев среди всех протестированных автомобилей. Аналитики JD Power и Kelley Blue Book присвоили модели второе место в своем классе, оценив автомобиль в 84 балла из 100 и 4,6 звезды из 5 соответственно.

Замыкает пятерку лидеров Toyota Corolla Cross, которая предлагается с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Портал Kelley Blue Book присвоил автомобилю 4,5 звезды из 5. В тестах Consumer Reports бензиновый вариант получил самый высокий балл за надежность среди всех участников испытаний, а гибрид вошел в число лучших по результатам дорожных заездов.

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