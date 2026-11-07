Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Пять компактных кроссоверов, превосходящих Kia Seltos

Пять компактных кроссоверов, превосходящих Kia Seltos

Ua ru
7 ноября 2026 17:35
Пять компактных кроссоверов, превзошедших Kia Seltos netcarshow.com
Kia Seltos 2027 модельного года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Kia Seltos остается одним из самых популярных представителей своего класса. В рейтинге агентства JD Power модель 2027 года заняла пятое место с общей оценкой 81 балл из 100. Эксперты издания Consumer Reports поставили версию 2026 года на седьмую строчку, а портал U.S. News & World Report поместил автомобиль на третью позицию. Однако на рынке есть пять аналогичных моделей, которые систематически получают более высокие оценки в независимых исследованиях.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Лучшие конкуренты

Кроссовер Hyundai Kona построен на общей технической базе с моделями Kia, однако демонстрирует лучшие показатели в тестах. По данным опросов агентства JD Power, модель 2027 года заняла третье место с итоговой оценкой 83 балла, продемонстрировав высокий уровень качества и надежности в 89 баллов. Издание U.S. News присвоило автомобилю второе место с общей оценкой 9 из 10, а эксперты Kelley Blue Book признали его лучшим кроссовером в классе.

Модель Mazda CX-30 возглавила рейтинг журнала U.S. News с результатом 9,1 балла благодаря премиальному оформлению салона и плавной управляемости. Издание Car and Driver поставило эту модель на второе место с оценкой 9,5 из 10, тогда как Kia Seltos оказалась на третьей позиции с 9 баллами. Эксперты Consumer Reports отметили более высокую удовлетворенность владельцев и лучшую надежность японского кроссовера.

Доступный Nissan Kicks в рейтинге JD Power разделил третье место с Hyundai Kona, набрав 83 балла за стабильно высокое качество и удовлетворенность покупателей. Специалисты Kelley Blue Book также поставили автомобиль на третье место с оценкой 4,5 звезды из 5. В отчетах Consumer Reports модель опередила конкурента от Kia благодаря значительно более высокой надежности узлов.

Читайте также:

Признанные альтернативы

Японский кроссовер Subaru Crosstrek уверенно лидирует в испытаниях организации Consumer Reports, где гибридная модификация заняла первое место, а бензиновая версия второе. Обе получили самые высокие оценки удовлетворенности владельцев среди всех протестированных автомобилей. Аналитики JD Power и Kelley Blue Book присвоили модели второе место в своем классе, оценив автомобиль в 84 балла из 100 и 4,6 звезды из 5 соответственно.

Замыкает пятерку лидеров Toyota Corolla Cross, которая предлагается с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Портал Kelley Blue Book присвоил автомобилю 4,5 звезды из 5. В тестах Consumer Reports бензиновый вариант получил самый высокий балл за надежность среди всех участников испытаний, а гибрид вошел в число лучших по результатам дорожных заездов.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти роскошных кроссоверах по доступным ценам в 2026 году. Эксперты определили модели, которые предлагают максимум комфорта за разумные деньги.

Также мы писали, какие автомобили Kia ломаются в последнюю очередь. Рейтинг моделей корейского производителя от лучших к худшим.

авто автомобиль Nissan Toyota Subaru кроссовер Mazda Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации