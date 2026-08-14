Розкіш за доступною ціною: п'ять кращих кросоверів 2026 року

Kia Seltos 2027 року. Фото: netcarshow.com

Сучасні автовиробники все частіше оснащують масові моделі опціями, які раніше були доступні лише покупцям преміальних марок. У салонах звичайних автомобілів з'являються масажні крісла, контурне підсвічування, системи автономного водіння та високоякісні оздоблювальні матеріали. Обираючи комфортні нові або вживані машини, водії отримують високий рівень оснащення без переплати за логотип. Експерти визначили п'ять моделей, які пропонують максимум комфорту за розумні гроші.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Сучасні технології

Кросовер Ford Explorer пропонує функціонал, притаманний преміальному сегменту. У кабіні встановлені три ряди сидінь, масажні мультиконтурні крісла, кольорова підсвітка та шкіряна оббивка. Мультимедійна система отримала 13,2-дюймовий сенсорний екран, цифровий щиток приладів на 12,3 дюйма та систему напівавтономного руху BlueCruise для розслаблених поїздок трасою.

Японський Nissan Pathfinder вирізняється продуманою шумоізоляцією та високою якістю збірки. Оновлена модель отримала дисплей на 12,3 дюйма, потужну бездротову зарядку та зручні сидіння другого ряду з функцією зсуву одним дотиком. Система ProPILOT Assist дозволяє водієві відпочити під час тривалих поїздок автомагістралями.

Корейський комфорт

Великий кросовер Hyundai Palisade за рівнем оздоблення наближається до преміального бренду Genesis. Оновлена модель отримала збільшену колісну базу, розкішні матеріали салону та гібридну силову установку. Турбомотор 2,5 л у зв'язці з двома електродвигунами видає 329 к.с., споживаючи близько 8,1 л/100 км у міському режимі та 7,8 л/100 км на трасі.

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Компактний Kia Seltos у версії 2027 модельного року вирізняється збільшеною на 6,1 см колісною базою та новим кубічним дизайном. Автомобіль отримав гібридну установку з мотором 1,6 л, висувні дверні ручки, аудіосистему Harman Kardon, 12,3-дюймовий екран та цифровий помічник на базі штучного інтелекту.

Японський стиль

Кросовер Mazda CX-50 пропонує стильний дизайн та якісні матеріали оздоблення за ціною масового сегмента. Модель пропонується з динамічним турбомотором, інтелектуальним повним приводом i-Activ AWD та проєкційним дисплеєм на лобове скло, що підвищує безпеку під час керування.

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