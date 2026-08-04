ТОП-7 недооцінених кросоверів з пробігом: шикарні авто за адекватні гроші

Mazda CX-9 2016 року. Фото: netcarshow.com

На ринку вживаних автомобілів покупці частіше обирають популярні кросовери, переплачуючи за бренд та високий попит. Поза увагою залишається безліч витривалих машин, які пропонують багате оснащення та високий комфорт за помірні гроші. Експерт підібрав сім недооцінених моделей, які стануть чудовою альтернативою заїждженим бестселерам.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Цікаві варіанти

Сьому позицію посідає Jeep Cherokee 2017 року за 13 500 доларів. Машина пропонує атмосферні мотори 2.4 або 3.2 V6 з 9-ступеневим автоматом, м'яку підвіску та високий кліренс.

На шостому місці опинився Land Rover Freelander другого покоління вартістю 12 000–13 500 доларів. Його надійний дизель 2.2 або бензиновий 3.2 V6 працюють у парі з міцним 6-ступеневим автоматом Aisin.

П'яту сходинку займає Buick Envision першого покоління до 14 000 доларів. Автомобіль вирізняється продуманою шумоізоляцією, якісними матеріалами салону та мотором 2.5 з класичним автоматом.

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Четверте місце виборов Fiat Freemont ціною 12 000–13 000 доларів, який є європейською версією Dodge Journey. Модель приваблює 2-літровим дизелем, автоматичною коробкою та містким 7-місним салоном для сімейних подорожей.

Трійка лідерів

Бронзу отримує Toyota Venza 2012–2013 років близько 13 500 доларів. Комфортний кросовер оснащено витривалим двигуном 2.7 та класичним автоматом, а м'яке шасі тихо відпрацьовує всі нерівності дороги.

На другому місці опинився великий Ford Flex до 14 000 доларів. Модель приваблює унікальним дизайном, 3,5-літровим мотором V6, панорамним дахом та продуманою практичністю.

Переможцем рейтингу стала Mazda CX-9 другого покоління 2018 року вартістю 17 000–18 000 доларів. Вона пропонує надійний турбомотор 2.5, класичний автомат, повний привід та шикарний дизайн. Попри те, що машина більша та комфортніша за молодшу CX-5, на ринку її віддають дешевше через побоювання покупців щодо великих габаритів.

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