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Головна Авто Негібридні кросовери з найкращою витратою палива у 2026 році

Негібридні кросовери з найкращою витратою палива у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 07:35
Який негібридний кросовер споживає найменше пального
Toyota Corolla Cross 2026 року. Фото: netcarshow.com

Зростання витрат на утримання автомобіля змушує водіїв прискіпливіше оцінювати паливну економічність при виборі нової машини. Гібридні системи є найпопулярнішим розв'язанням цієї проблеми, проте вони суттєво здорожують початкову вартість авто та ускладнюють подальше обслуговування. На щастя, сучасні традиційні бензинові мотори здатні демонструвати не менш гідні результати. Фахівці склали рейтинг з десяти найбільш економних кросоверів без електричних помічників.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Японські лідери

Переможцем рейтингу став Toyota Corolla Cross з 2-літровим атмосферником на 169 к.с. Модель витрачає 7,6 л/100 км у місті та 7,1 л/100 км на трасі, забезпечуючи середнє споживання пального на рівні 7,3 л/100 км.

Срібло рейтингу дісталося Nissan Rogue з турбованим 3-циліндровим двигуном 1,5 VC-Turbo на 201 к.с., який витрачає 8,1 л/100 км у міському циклі та 6,5 л/100 км на трасі.

Четвертий рядок у загальному заліку здобув Nissan Kicks з 2-літровим мотором на 141 к.с. Його показники становлять 8,4 л/100 км у місті та 6,7 л/100 км за містом.

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Легендарна Honda CR-V посідає восьму сходинку з турбомотором 1,5 л на 190 к.с. Вона споживає 8,4 л/100 км у місті та 7,1 л/100 км на трасі.

Дев'яте місце утримав Honda HR-V з 2-літровим атмосферником на 158 к.с. Передньопривідний кросовер демонструє 9 л/100 км у місті та 7,4 л/100 км на трасі.

Американська класика

На шостій позиції опинився компактний Chevrolet Trailblazer з турбованим 3-циліндровим двигуном 1,3 л на 155 к.с. У парі з 9-ступеневим автоматом авто показує 8,1 л/100 км у міському циклі та 7,1 л/100 км на автобані, маючи середнє споживання 7,6 л/100 км.

Десяте місце посідає Chevrolet Equinox з турбованим мотором 1,5 л потужністю 175 к.с. Передньопривідна версія споживає 9 л/100 км у місті та 8,1 л/100 км на трасі, забезпечуючи середній показник 8,7 л/100 км.

Інші альтернативи

Третє місце здобув німецький Volkswagen Taos з турбованим мотором 1,5 л на 174 к.с. Цей кросовер показує 8,4 л/100 км у місті та 6,5 л/100 км на трасі. На одному баку машина здатна подолати близько 658 км, поєднуючи гарну динаміку зі збереження палива.

На п'ятій позиції розташувався Hyundai Kona з 2-літровим атмосферним двигуном на 147 к.с. З системою автоматичного вимкнення мотора на зупинках авто витрачає 8,1 л/100 км у міському режимі та 6,9 л/100 км на трасі.

Сьоме місце здобув оновлений Kia Seltos з 2-літровим мотором також на 147 к.с. Машина споживає 8,4 л/100 км у місті та 7,1 л/100 км на трасі.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані гібридні авто економніші. Справжнім сюрпризом для експертів стала повна відсутність представників європейської автомобільної промисловості у першій десятці нового рейтингу.

Також читайте, які поради з економії палива навпаки збільшують його витрату. Огляд застарілих або помилкових рекомендацій з інтернету.

рейтинг авто паливо економія автомобіль пальне Volkswagen Honda Nissan Toyota кросовер Chevrolet Kia Hyundai
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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