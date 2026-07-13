Негібридні хетчбеки та седани з рекордною економією палива

Volkswagen Jetta 2026 року. Фото: caranddriver.com

Колись ринок був переповнений легкими та доступними за ціною економними автомобілями. Власники могли спокійно купувати невеликий седан або хетчбек зі скромним 4-циліндровим мотором та насолоджуватися мінімальною витратою пального протягом сотень тисяч кілометрів. Сьогодні досягти подібних показників без електричного втручання стало значно важче. Проте на ринку досі залишаються нові винятково бензинові моделі, які значно дешевші за гібридні аналоги, але здатні споживати менш як 5,9 л/100 км на заміській трасі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Еталони економії

Звичайна бензинова Toyota Corolla легко долає цю психологічну позначку, демонструючи на шосе витрату близько 5,7 л/100 км, а в міському режимі вона споживає цілком пристойні 7,4 л/100 км. Автомобіль оснащується 2-літровим 4-циліндровим двигуном потужністю 169 к.с. та безступеневим автоматичним варіатором CVT.

Honda Civic має аналогічні показники паливної ефективності. Базова версія отримала 2-літровий мотор на 150 к.с. та аналогічні 5,7 л/100 км під час заміських поїздок. Окрім паливної ощадливості ця модель традиційно пропонує водієві гостре та азартне керування разом з високою якістю ходової частини.

Німецький седан Volkswagen Jetta у початковому виконанні приводиться в рух 1,5-літровим 4-циліндровим турбомотором потужністю 158 к.с. Агрегат видає непоганий крутний момент і дозволяє машині набирати швидкість 100 км/год менш як за 8 секунд. При цьому на трасі автомобіль задовольняється скромними 5,9 л/100 км.

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Близько до мети

На ринку є ще кілька яскравих моделей, які зовсім трохи не дотягують до зазначеного рекорду, але за умови спокійного стилю водіння здатні здивувати ощадливістю. Новий компактний седан Kia K4 на заміському шосе демонструє витрату пального на рівні 6 л/100 км. Автомобіль має дуже стильний вигляд, а для любителів практичності виробник пропонує варіант у кузові хетчбек.

Більший седан Hyundai Sonata споживає на трасі близько 6,2 л/100 км, що є гарним результатом для його габаритів. Потужність надходить від 2,5-літрового двигуна на 191 к.с., а в переліку стандартного оснащення є адаптивний круїз-контроль.

Стильний британський Mini Cooper останнього покоління з 2-літровим турбомотором потужністю 161 к.с. також укладається в 6,0 л/100 км на шосе.

Замикає цей список преміальний ліфтбек Acura Integra A-Spec з 1,5-літровим турбодвигуном на 200 к.с., який витрачає близько 6,4 л/100 км і пропонує водієві класичну 6-ступеневу механічну коробку передач.

Раніше Новини.LIVE писали, які поради з економії палива навпаки збільшують його витрату. Наприклад, звичка котитися з пагорба на нейтральній передачі змушує сучасний двигун підтримувати холості оберти та активно спалювати бензин.

Також читайте, як трансмісія впливає на економію палива та знос шин автомобіля. Залежно від конструкції привода навантаження розподіляється нерівномірно, що безпосередньо впливає на фінансові витрати.