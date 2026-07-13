Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие новые негибридные автомобили расходуют менее 6 л/100 км

Какие новые негибридные автомобили расходуют менее 6 л/100 км

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 13:50
Негибридные хэтчбеки и седаны с рекордной экономией топлива
Volkswagen Jetta 2026 года. Фото: caranddriver.com

Когда-то рынок был переполнен легкими, доступными по цене и экономичными автомобилями. Владельцы могли спокойно покупать небольшой седан или хэтчбек со скромным 4-цилиндровым двигателем и наслаждаться минимальным расходом топлива на протяжении сотен тысяч километров. Сегодня достичь подобных показателей без использования электричества стало значительно сложнее. Тем не менее на рынке до сих пор остаются новые исключительно бензиновые модели, которые значительно дешевле гибридных аналогов, но способны потреблять менее 5,9 л/100 км на загородной трассе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Эталоны экономии

Обычная бензиновая Toyota Corolla легко преодолевает эту психологическую отметку, демонстрируя на шоссе расход около 5,7 л/100 км, а в городском режиме она потребляет вполне приличные 7,4 л/100 км. Автомобиль оснащается 2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 169 л.с. и бесступенчатым автоматическим вариатором CVT.

Honda Civic имеет аналогичные показатели топливной экономичности. Базовая версия получила 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и аналогичный расход 5,7 л/100 км при загородных поездках. Помимо экономии топлива эта модель традиционно предлагает водителю динамичное и увлекательное управление в сочетании с высоким качеством ходовой части.

Немецкий седан Volkswagen Jetta в базовой комплектации приводится в движение 1,5-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 158 л.с. Агрегат развивает неплохой крутящий момент и позволяет машине разгоняться до 100 км/ч менее чем за 8 секунд. При этом на трассе автомобиль потребляет всего 5,9 л/100 км.

Читайте также:

Близко к цели

На рынке есть еще несколько ярких моделей, которые совсем немного не дотягивают до указанного рекорда, но при спокойном стиле вождения способны удивить своей экономичностью. Новый компактный седан Kia K4 на загородном шоссе демонстрирует расход топлива на уровне 6 л/100 км. Автомобиль выглядит очень стильно, а для любителей практичности производитель предлагает вариант в кузове хэтчбек.

Более крупный седан Hyundai Sonata расходует на трассе около 6,2 л/100 км, что является хорошим результатом для его габаритов. Мощность обеспечивает 2,5-литровый двигатель мощностью 191 л.с., а в перечне стандартного оборудования есть адаптивный круиз-контроль.

Стильный британский Mini Cooper последнего поколения с 2-литровым турбомотором мощностью 161 л.с. также укладывается в 6,0 л/100 км на шоссе.

Замыкает этот список премиальный лифтбек Acura Integra A-Spec с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 200 л.с., который расходует около 6,4 л/100 км и предлагает водителю классическую 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Ранее Новини.LIVE писали, какие советы по экономии топлива, напротив, увеличивают его расход. Например, привычка катиться с холма на нейтральной передаче заставляет современный двигатель поддерживать холостые обороты и активно сжигать бензин.

Также читайте, как трансмиссия влияет на экономию топлива и износ шин автомобиля. В зависимости от конструкции привода нагрузка распределяется неравномерно, что напрямую влияет на финансовые затраты.

бензин авто топливо экономия автомобиль топливо Volkswagen Honda Toyota Kia Hyundai Mini седан хэтчбек
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации