Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Негибридные кроссоверы с наилучшим расходом топлива в 2026 году

Негибридные кроссоверы с наилучшим расходом топлива в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 07:35
Какой негибридный кроссовер потребляет меньше всего топлива
Toyota Corolla Cross 2026 года. Фото: netcarshow.com

Рост расходов на содержание автомобиля заставляет водителей более тщательно оценивать топливную экономичность при выборе новой машины. Гибридные системы являются самым популярным решением этой проблемы, однако они существенно удорожают первоначальную стоимость авто и усложняют дальнейшее обслуживание. К счастью, современные традиционные бензиновые двигатели способны демонстрировать не менее достойные результаты. Эксперты составили рейтинг из десяти самых экономичных кроссоверов без электрических помощников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Японские лидеры

Победителем рейтинга стала Toyota Corolla Cross с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. Модель расходует 7,6 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе, обеспечивая средний расход топлива на уровне 7,3 л/100 км.

Серебро рейтинга досталось Nissan Rogue с турбированным 3-цилиндровым двигателем 1,5 VC-Turbo мощностью 201 л.с., который расходует 8,1 л/100 км в городском цикле и 6,5 л/100 км на трассе.

Четвертое место в общем зачете занял Nissan Kicks с 2-литровым двигателем мощностью 141 л.с. Его показатели составляют 8,4 л/100 км в городе и 6,7 л/100 км за городом.

Читайте также:

Легендарная Honda CR-V занимает восьмое место с турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 190 л.с. Она расходует 8,4 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе.

Девятое место удерживает Honda HR-V с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 158 л.с. Переднеприводный кроссовер демонстрирует расход 9 л/100 км в городе и 7,4 л/100 км на трассе.

Американская классика

На шестой позиции оказался компактный Chevrolet Trailblazer с турбированным 3-цилиндровым двигателем объемом 1,3 л мощностью 155 л.с. В паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач автомобиль показывает расход 8,1 л/100 км в городском цикле и 7,1 л/100 км на автомагистрали, при среднем расходе 7,6 л/100 км.

Десятое место занимает Chevrolet Equinox с турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 175 л.с. Переднеприводная версия расходует 9 л/100 км в городе и 8,1 л/100 км на трассе, обеспечивая средний показатель 8,7 л/100 км.

Другие альтернативы

Третье место занял немецкий Volkswagen Taos с турбированным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 174 л.с. Этот кроссовер демонстрирует расход 8,4 л/100 км в городе и 6,5 л/100 км на трассе. На одном баке автомобиль способен преодолеть около 658 км, сочетая хорошую динамику с экономией топлива.

На пятом месте расположился Hyundai Kona с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 147 л.с. С системой автоматического отключения двигателя на остановках автомобиль расходует 8,1 л/100 км в городском режиме и 6,9 л/100 км на трассе.

Седьмое место занял обновленный Kia Seltos с 2-литровым двигателем, также мощностью 147 л.с. Автомобиль потребляет 8,4 л/100 км в городе и 7,1 л/100 км на трассе.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные гибридные автомобили более экономичны. Настоящим сюрпризом для экспертов стало полное отсутствие представителей европейской автомобильной промышленности в первой десятке нового рейтинга.

Также читайте, какие советы по экономии топлива, напротив, увеличивают его расход. Обзор устаревших или ошибочных рекомендаций из интернета.

рейтинг авто топливо экономия автомобиль топливо Volkswagen Honda Nissan Toyota кроссовер Chevrolet Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации