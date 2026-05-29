Какие подержанные гибридные авто экономнее: японские или европейские

Анализ технических данных за последние годы продемонстрировал значительное преимущество японских автомобилей с гибридными силовыми установками над европейскими конкурентами в вопросе низкого расхода топлива. Настоящим сюрпризом для экспертов стало полное отсутствие представителей европейской автомобильной промышленности в первой десятке нового рейтинга экономичности.

Контроль выбросов

Начиная с 2021 года, все европейские автопроизводители обязаны по закону собирать и передавать Европейской комиссии точные сведения о фактических выбросах углерода и реальном потреблении топлива новыми машинами. Специалисты известного шведского автомобильного журнала ViBilagare детально проанализировали репрезентативную выборку из 65 000 популярных автомобилей, выпущенных в течение 2021-2023 годов. Исследователи учитывали общие показатели моделей с традиционными двигателями и классическими гибридами, полностью исключив из перечня только варианты с технологией подзарядки от розетки (PHEV).

Результаты обработки европейских дорожных данных оказались крайне неприятными для немецких и французских промышленных гигантов Volkswagen или Stellantis. Первые позиции рейтинга полностью оккупировали азиатские разработчики, представив в ТОП-10 восемь японских и две корейские модели с удивительной эффективностью топливных систем.

ТОП-10 самых экономных авто в Европе

Mazda 2 Hybrid: средний расход топлива 4,4 л/100 км Toyota Yaris: 4,6 л/100 км Toyota Yaris Cross: 4,6 л/100 км Honda Jazz: 4,9 л/100 км Kia Niro: 5,1 л/100 км Toyota Corolla: 5,2 л/100 км Toyota C-HR: 5,4 л/100 км Honda HR-V: 5,4 л/100 км Toyota Camry: 5,6 л/100 км Kia Picanto: 5,7 л/100 км

На этом фоне достижения европейских разработчиков выглядят довольно скромно. Лучший среди местных моделей Opel Corsa потребляет 5,8 л/100 км, а популярная Skoda Fabia требует около 6 л/100 км. Оба европейских компактных хэтчбека малого B-класса в реальной жизни расходуют заметно больше топлива, чем большая и значительно более тяжелая Toyota Camry.

