Главная Авто Какие подержанные гибридные авто экономнее: японские или европейские

Дата публикации 29 мая 2026 15:45
Mazda 2 Hybrid 2024 года. Фото: motor1.com

Анализ технических данных за последние годы продемонстрировал значительное преимущество японских автомобилей с гибридными силовыми установками над европейскими конкурентами в вопросе низкого расхода топлива. Настоящим сюрпризом для экспертов стало полное отсутствие представителей европейской автомобильной промышленности в первой десятке нового рейтинга экономичности.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Контроль выбросов

Начиная с 2021 года, все европейские автопроизводители обязаны по закону собирать и передавать Европейской комиссии точные сведения о фактических выбросах углерода и реальном потреблении топлива новыми машинами. Специалисты известного шведского автомобильного журнала ViBilagare детально проанализировали репрезентативную выборку из 65 000 популярных автомобилей, выпущенных в течение 2021-2023 годов. Исследователи учитывали общие показатели моделей с традиционными двигателями и классическими гибридами, полностью исключив из перечня только варианты с технологией подзарядки от розетки (PHEV).

Результаты обработки европейских дорожных данных оказались крайне неприятными для немецких и французских промышленных гигантов Volkswagen или Stellantis. Первые позиции рейтинга полностью оккупировали азиатские разработчики, представив в ТОП-10 восемь японских и две корейские модели с удивительной эффективностью топливных систем.

ТОП-10 самых экономных авто в Европе

  1. Mazda 2 Hybrid: средний расход топлива 4,4 л/100 км
  2. Toyota Yaris: 4,6 л/100 км
  3. Toyota Yaris Cross: 4,6 л/100 км
  4. Honda Jazz: 4,9 л/100 км
  5. Kia Niro: 5,1 л/100 км
  6. Toyota Corolla: 5,2 л/100 км
  7. Toyota C-HR: 5,4 л/100 км
  8. Honda HR-V: 5,4 л/100 км
  9. Toyota Camry: 5,6 л/100 км
  10. Kia Picanto: 5,7 л/100 км

На этом фоне достижения европейских разработчиков выглядят довольно скромно. Лучший среди местных моделей Opel Corsa потребляет 5,8 л/100 км, а популярная Skoda Fabia требует около 6 л/100 км. Оба европейских компактных хэтчбека малого B-класса в реальной жизни расходуют заметно больше топлива, чем большая и значительно более тяжелая Toyota Camry.

Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
