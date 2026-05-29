Які вживані гібридні авто економніші: японські чи європейські

Mazda 2 Hybrid 2024 року. Фото: motor1.com

Аналіз технічних даних за останні роки продемонстрував значну перевагу японських автомобілів з гібридними силовими установками над європейськими конкурентами у питанні низької витрати пального. Справжнім сюрпризом для експертів стала повна відсутність представників європейської автомобільної промисловості у першій десятці нового рейтингу економічності.

Контроль викидів

Починаючи з 2021 року всі європейські автовиробники зобов'язані за законом збирати та передавати Європейській комісії точні відомості про фактичні викиди вуглецю та реальне споживання палива новими машинами. Фахівці відомого шведського автомобільного журналу ViBilagare детально проаналізували репрезентативну вибірку з 65 000 популярних автомобілів, випущених протягом 2021–2023 років. Дослідники враховували загальні показники моделей з традиційними двигунами та класичними гібридами, повністю виключивши з переліку лише варіанти з технологією підзарядки від розетки (PHEV).

Результати обробки європейських дорожніх даних виявилися вкрай неприємними для німецьких та французьких промислових гігантів Volkswagen або Stellantis. Перші позиції рейтингу повністю окупували азійські розробники, представивши у ТОП-10 вісім японських та дві корейські моделі з дивовижною ефективністю паливних систем.

ТОП-10 найощадливіших авто в Європі

Mazda 2 Hybrid: середня витрата пального 4,4 л/100 км Toyota Yaris: 4,6 л/100 км Toyota Yaris Cross: 4,6 л/100 км Honda Jazz: 4,9 л/100 км Kia Niro: 5,1 л/100 км Toyota Corolla: 5,2 л/100 км Toyota C-HR: 5,4 л/100 км Honda HR-V: 5,4 л/100 км Toyota Camry: 5,6 л/100 км Kia Picanto: 5,7 л/100 км

На цьому тлі досягнення європейських розробників виглядають досить скромно. Найкращий серед місцевих моделей Opel Corsa споживає 5,8 л/100 км, а популярна Skoda Fabia вимагає близько 6 л/100 км. Обидва європейські компактні хетчбеки малого B-класу у реальному житті витрачають помітно більше палива, ніж велика та значно важча Toyota Camry.

