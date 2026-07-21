Альтернатива Toyota RAV4: кросовер, який дає більше за менші гроші

Subaru Forester 2025 року. Фото: caranddriver.com

Японська марка Toyota давно стала синонімом надійності, проте на ринку є не менш витривалі альтернативи. В останніх дослідженнях якості та надійності автомобілів JD Power бренд Subaru обійшов свого головного конкурента на дві позиції, посівши шосте місце у загальному рейтингу. Кросовер Subaru Forester часто залишається в тіні рамних та міських авто Toyota, хоча пропонує аналогічну міцність і кращі характеристики за менші гроші.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Технічні переваги

Базова версія кросовера Subaru Forester виходить покупцям приблизно на 6% дешевше за початкову модифікацію Toyota RAV4. При цьому Forester уже в стандарті оснащений фірмовою системою повного приводу та 2,5-літровим атмосферним мотором на 180 к.с. Щоб отримати повнопривідну версію RAV4 потужністю 183 к.с., доведеться переплатити близько 11% від ціни базового авто.

За кліренсом Forester мінімально випереджає конкурента, пропонуючи 22,1 см проти 21,8 см у Toyota. Обидві машини мають однаково просторі салони з шириною в плечах близько 145 см і комфортну підвіску для поїздок по бездоріжжю. В останніх рейтингах якості JD Power, Forester здобув 81 бал зі 100 можливих (чудово), тоді як RAV4 отримав лише 77 балів (середньо) переважно через дрібні збої електроніки.

Вартість обслуговування

Щорічне планове обслуговування Subaru виходить дорожчим приблизно на 47% порівняно з Toyota. Проте у випадку серйозних поломок ситуація кардинально змінюється. Найдорожчими ремонтами для RAV4 є заміна головки блока циліндрів або масляної помпи, які витягують з гаманця солідні суми.

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На вторинному ринку автомобілі Toyota втрачають у ціні повільніше. П'ятирічний уживаний RAV4 дешевшає лише на 9,7% від початкової вартості. За той самий період Forester втрачає близько 15% ціни, що робить його набагато вигіднішою покупкою з пробігом. Уживаний Subaru Forester з урахуванням страховок, пального та сервісу обходиться власникові дешевше за середні показники по класу.

Раніше Новини.LIVE писали, як правильно вибрати вживаний Subaru Forester. Не кожен його модельний рік виготовлявся з однаковою якістю, й проблеми моделі різняться від покоління до покоління.

Також читайте, кому не варто купувати Subaru Forester з пробігом. Як і будь-який автомобіль, він має свої слабкі місця, які варто враховувати.