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Главная Авто Самые недооцененные кроссоверы с пробегом в Украине по разумной цене

Самые недооцененные кроссоверы с пробегом в Украине по разумной цене

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 13:50
ТОП-7 недооцененных кроссоверов с пробегом: шикарные авто за разумные деньги
Mazda CX-9 2016 года. Фото: netcarshow.com

На рынке подержанных автомобилей покупатели чаще выбирают популярные кроссоверы, переплачивая за бренд и высокий спрос. Вне внимания остается множество надежных машин, которые предлагают богатую комплектацию и высокий комфорт за умеренные деньги. Эксперт подобрал семь недооцененных моделей, которые станут отличной альтернативой избитым бестселлерам.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Интересные варианты

Седьмую позицию занимает Jeep Cherokee 2017 года за 13 500 долларов. Автомобиль предлагает атмосферные двигатели 2.4 или 3.2 V6 с 9-ступенчатым автоматом, мягкую подвеску и высокий клиренс.

На шестом месте оказался Land Rover Freelander второго поколения стоимостью 12 000–13 500 долларов. Его надежный дизель 2,2 или бензиновый 3,2 V6 работают в паре с прочной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Пятое место занимает Buick Envision первого поколения стоимостью до 14 000 долларов. Автомобиль отличается продуманной шумоизоляцией, качественными материалами отделки салона и двигателем 2,5 с классической автоматической коробкой передач.

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Четвертое место занял Fiat Freemont по цене 12 000–13 000 долларов, который является европейской версией Dodge Journey. Модель привлекает 2-литровым дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и вместительным 7-местным салоном для семейных поездок.

Тройка лидеров

Бронзу получает Toyota Venza 2012–2013 годов за около 13 500 долларов. Комфортный кроссовер оснащен выносливым двигателем 2,7 и классической автоматической коробкой передач, а мягкое шасси плавно гасит все неровности дороги.

На втором месте оказался большой Ford Flex стоимостью до 14 000 долларов. Модель привлекает уникальным дизайном, 3,5-литровым двигателем V6, панорамной крышей и продуманной практичностью.

Победителем рейтинга стала Mazda CX-9 второго поколения 2018 года стоимостью 17 000–18 000 долларов. Она предлагает надёжный турбодвигатель объёмом 2,5 л, классическую автоматическую коробку передач, полный привод и шикарный дизайн. Несмотря на то, что машина больше и комфортнее, чем более компактная CX-5, на рынке ее продают дешевле из-за опасений покупателей по поводу больших габаритов.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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