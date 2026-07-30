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Главная Авто Названы лучшие подержанные кроссоверы возрастом от двух до 13 лет

Названы лучшие подержанные кроссоверы возрастом от двух до 13 лет

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 07:35
Самые надежные подержанные кроссоверы: рейтинги немецкого техосмотра
Volkswagen T-Roc 2022 года. Фото: netcarshow.com

Как правило, кроссоверы подвергаются более высоким нагрузкам из-за значительной массы, что ускоряет износ подвески, тормозов и шин. Новый отчет немецкой ассоциации TÜV, основанный на тысячах техосмотров, показывает реальный процент серьезных неисправностей для многих популярных автомобилей. Этот перечень помогает выбрать надежную модель на вторичном рынке и избежать убыточных ремонтов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Молодые модели

Среди новых автомобилей возрастом от двух до трех лет лучшие результаты демонстрируют компактные городские и премиальные машины. Лидеры показывают минимальный процент дефектов при проверках.

  1. Volkswagen T-Roc: средний пробег 37 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 3%
  2. Toyota Yaris Cross: 32 000 км, 3,2%
  3. Audi Q3: 46 000 км, 3,9%
  4. Kia Sportage: 38 000 км, 4%
  5. Audi Q4 e-tron: 42 000 км, 4%

В категории автомобилей возрастом четыре и пять лет лидируют немецкие и французские модели. Они сохраняют высокую надежность даже при увеличении пробега.

  1. Volkswagen T-Roc: средний пробег 55 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 4%
  2. Audi Q2: 54 000 км, 4,5%
  3. Mercedes GLC: 73 000 км, 4,8%
  4. Peugeot 2008: 50 000 км, 5,4%
  5. Audi Q5: 80 000 км, 6,3%

Средний возраст

Для автомобилей возрастом шесть и семь лет показатели остаются стабильными. Отдельные модели легко преодолевают большие расстояния без существенных замечаний экспертов.

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  1. Volkswagen T-Roc: средний пробег 76 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 6,7%
  2. Audi Q2: 74 000 км, 7,5%
  3. Škoda Karoq: 85 000 км, 7,8%
  4. Mazda CX-3: 70 000 км, 7,9%
  5. Škoda Kodiaq: 110 000 км, 8,7%

Среди восьми и девятилетних автомобилей на первые позиции выходят японские и немецкие модели. Они демонстрируют хороший запас прочности узлов.

  1. Mazda CX-3: средний пробег 86 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 9,7%
  2. Seat Ateca: 112 000 км, 11,1%
  3. Suzuki Vitara: 104 000 км, 11,4%
  4. Mercedes GLE/ML: 143 000 км, 12,3%
  5. Volkswagen Touareg: 143 000 км, 15,4%

Старшая категория

В группе автомобилей возрастом от 10 до 11 лет лидируют крупные премиальные внедорожники. Несмотря на солидный пробег, их конструкции хорошо противостоят износу.

  1. Mercedes GLE/ML: средний пробег 170 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 15,2%
  2. Volkswagen Touareg: 176 000 км, 15,5%
  3. Audi Q5: 163 000 км, 18,1%
  4. BMW X1: 131 000 км, 18,2%
  5. Volvo XC60: 169 000 км, 18,5%

Среди самых старых кроссоверов возрастом 12 и 13 лет первое место занимает Volkswagen Touareg. Эти машины демонстрируют долговечность на длительных дистанциях.

  1. Volkswagen Touareg: средний пробег 204 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 17,9%
  2. Mercedes GLE/ML: 193 000 км, 19,3%
  3. BMW X1: 151 000 км, 22,1%
  4. Audi Q3: 148 000 км, 22,7%
  5. Volvo XC60: 197 000 км, 22,7%

Ранее Новини.LIVE писали, какой американский кроссовер незаметно обгоняет конкурентов из Японии. Модель предлагает сбалансированные характеристики, разрушая старые стереотипы о расточительности машин из США.

Читайте также о том, как Toyota RAV4 2006 года посрамила Porsche и BMW. Этот обычный семейный кроссовер демонстрировал удивительные динамические характеристики, оставляя позади значительно более дорогих премиальных конкурентов.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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