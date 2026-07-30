Самые надежные подержанные кроссоверы: рейтинги немецкого техосмотра

Volkswagen T-Roc 2022 года. Фото: netcarshow.com

Как правило, кроссоверы подвергаются более высоким нагрузкам из-за значительной массы, что ускоряет износ подвески, тормозов и шин. Новый отчет немецкой ассоциации TÜV, основанный на тысячах техосмотров, показывает реальный процент серьезных неисправностей для многих популярных автомобилей. Этот перечень помогает выбрать надежную модель на вторичном рынке и избежать убыточных ремонтов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Молодые модели

Среди новых автомобилей возрастом от двух до трех лет лучшие результаты демонстрируют компактные городские и премиальные машины. Лидеры показывают минимальный процент дефектов при проверках.

Volkswagen T-Roc: средний пробег 37 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 3% Toyota Yaris Cross: 32 000 км, 3,2% Audi Q3: 46 000 км, 3,9% Kia Sportage: 38 000 км, 4% Audi Q4 e-tron: 42 000 км, 4%

В категории автомобилей возрастом четыре и пять лет лидируют немецкие и французские модели. Они сохраняют высокую надежность даже при увеличении пробега.

Volkswagen T-Roc: средний пробег 55 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 4% Audi Q2: 54 000 км, 4,5% Mercedes GLC: 73 000 км, 4,8% Peugeot 2008: 50 000 км, 5,4% Audi Q5: 80 000 км, 6,3%

Средний возраст

Для автомобилей возрастом шесть и семь лет показатели остаются стабильными. Отдельные модели легко преодолевают большие расстояния без существенных замечаний экспертов.

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Volkswagen T-Roc: средний пробег 76 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 6,7% Audi Q2: 74 000 км, 7,5% Škoda Karoq: 85 000 км, 7,8% Mazda CX-3: 70 000 км, 7,9% Škoda Kodiaq: 110 000 км, 8,7%

Среди восьми и девятилетних автомобилей на первые позиции выходят японские и немецкие модели. Они демонстрируют хороший запас прочности узлов.

Mazda CX-3: средний пробег 86 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 9,7% Seat Ateca: 112 000 км, 11,1% Suzuki Vitara: 104 000 км, 11,4% Mercedes GLE/ML: 143 000 км, 12,3% Volkswagen Touareg: 143 000 км, 15,4%

Старшая категория

В группе автомобилей возрастом от 10 до 11 лет лидируют крупные премиальные внедорожники. Несмотря на солидный пробег, их конструкции хорошо противостоят износу.

Mercedes GLE/ML: средний пробег 170 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 15,2% Volkswagen Touareg: 176 000 км, 15,5% Audi Q5: 163 000 км, 18,1% BMW X1: 131 000 км, 18,2% Volvo XC60: 169 000 км, 18,5%

Среди самых старых кроссоверов возрастом 12 и 13 лет первое место занимает Volkswagen Touareg. Эти машины демонстрируют долговечность на длительных дистанциях.

Volkswagen Touareg: средний пробег 204 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 17,9% Mercedes GLE/ML: 193 000 км, 19,3% BMW X1: 151 000 км, 22,1% Audi Q3: 148 000 км, 22,7% Volvo XC60: 197 000 км, 22,7%

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