Старая Toyota RAV4 V6 оказалась быстрее Porsche и BMW

Toyota RAV4 2006 года. Фото: infocar.ua

Многим автомобилистам нравятся неприметные с виду машины, которые способны удивить своей динамикой на светофоре. Одним из самых ярких представителей таких волков в овечьей шкуре стал Toyota RAV4 третьего поколения с мощным двигателем V6. Этот обычный семейный кроссовер демонстрировал удивительные динамические характеристики, оставляя позади значительно более дорогих премиальных конкурентов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Секрет скорости

Главная тайна этого японского кроссовера скрывалась под капотом, где разработчики разместили знаменитый 3,5-литровый двигатель 2GR-FE. Надежный агрегат развивал мощность 269 к.с. и обеспечивал разгон до 100 км/ч за 6,3 секунды. Для 2006 года, когда версия с 6-цилиндровым двигателем дебютировала на рынке, такие показатели считались уровнем настоящих спортивных купе.

Удивительно, но высокую динамику демонстрировала версия, которая имела дополнительный вес из-за системы полного привода. Мало кто из обычных водителей мог представить, что сдержанный по своему дизайну кроссовер способен на такой агрессивный старт. Эта модификация оставалась доступной для покупателей вплоть до смены поколений модели в 2012 году.

Немцы отдыхают

В ходе реальных тестов японский автомобиль сумел поставить на место начальную версию Porsche Cayenne 2006 года выпуска. Немецкий роскошный кроссовер со стартовой ценой более 46 000 долларов тратил на аналогичный разгон почти 9 секунд. Похожая ситуация сложилась и с баварским конкурентом BMW X5 того же года, который с базовым двигателем разгонялся более 8 секунд.

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Даже топовая версия BMW X5 с мощным двигателем V8 выполняла это упражнение примерно за 6 секунд. Баварская модель была совсем немного быстрее японской, однако стоила в автосалонах более чем в два раза дороже, чем Toyota. На этом фоне разгон скромного RAV4 выглядел настоящим триумфом простого массового автопрома.

Смена приоритетов

Эра быстрых атмосферных шестерок для этой модели завершилась. Производитель решил отказаться от объемного двигателя в пользу более экономичных 4-цилиндровых силовых установок. Сегодня самым быстрым в линейке является современный плагин-гибрид, который благодаря электрической поддержке расходует меньше топлива и разгоняется до 100 км/ч за рекордные 5,4 секунды.

Несмотря на наличие новых передовых технологий, именно старая версия с традиционным двигателем V6 навсегда останется в истории как самый задорный кроссовер марки.

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