Найнадійніші вживані кросовери: рейтинги німецького техогляду

Volkswagen T-Roc 2022 року. Фото: netcarshow.com

Зазвичай кросовери зазнають більших навантажень через значну масу, що пришвидшує знос підвіски, гальм та шин. Новий звіт німецької асоціації TÜV на основі тисяч техоглядів показує реальний відсоток серйозних несправностей для багатьох популярних машин. Цей перелік допомагає вибрати надійну модель на вторинному ринку та уникнути збиткових ремонтів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Молоді моделі

Серед нових автомобілів віком від двох до трьох років найкращі результати демонструють компактні міські та преміальні машини. Лідери показують мінімальний відсоток дефектів під час перевірок.

Volkswagen T-Roc: середній пробіг 37 000 км, авто з серйозними несправностями — 3% Toyota Yaris Cross: 32 000 км, 3,2% Audi Q3: 46 000 км, 3,9% Kia Sportage: 38 000 км, 4% Audi Q4 e-tron: 42 000 км, 4%

У категорії машин віком чотири та п'ять років першість утримують німецькі та французькі авто. Вони зберігають високу надійність навіть при зростанні пробігу.

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Volkswagen T-Roc: середній пробіг 55 000 км, авто з серйозними несправностями — 4% Audi Q2: 54 000 км, 4,5% Mercedes GLC: 73 000 км, 4,8% Peugeot 2008: 50 000 км, 5,4% Audi Q5: 80 000 км, 6,3%

Середній вік

Для автомобілів віком шість та сім років показники залишаються стабільними. Окремі моделі легко долають великі відстані без суттєвих зауважень експертів.

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Volkswagen T-Roc: середній пробіг 76 000 км, авто з серйозними несправностями — 6,7% Audi Q2: 74 000 км, 7,5% Škoda Karoq: 85 000 км, 7,8% Mazda CX-3: 70 000 км, 7,9% Škoda Kodiaq: 110 000 км, 8,7%

Серед восьми та дев'ятирічних машин на перші позиції виходять японські та німецькі моделі. Вони демонструють гарний запас міцності вузлів.

Mazda CX-3: середній пробіг 86 000 км, авто з серйозними несправностями — 9,7% Seat Ateca: 112 000 км, 11,1% Suzuki Vitara: 104 000 км, 11,4% Mercedes GLE/ML: 143 000 км, 12,3% Volkswagen Touareg: 143 000 км, 15,4%

Старша категорія

У групі авто віком від 10 до 11 років лідирують великі преміальні позашляховики. Попри солідний пробіг, їхні конструкції добре протистоять зносу.

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Mercedes GLE/ML: середній пробіг 170 000 км, авто з серйозними несправностями — 15,2% Volkswagen Touareg: 176 000 км, 15,5% Audi Q5: 163 000 км, 18,1% BMW X1: 131 000 км, 18,2% Volvo XC60: 169 000 км, 18,5%

Серед найстарших кросоверів віком 12 та 13 років перше місце посідає Volkswagen Touareg. Ці машини доводять довговічність на тривалій дистанції.

Volkswagen Touareg: середній пробіг 204 000 км, авто з серйозними несправностями — 17,9% Mercedes GLE/ML: 193 000 км, 19,3% BMW X1: 151 000 км, 22,1% Audi Q3: 148 000 км, 22,7% Volvo XC60: 197 000 км, 22,7%

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