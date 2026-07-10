Американський кросовер тихо обходить Toyota та Honda

Chevrolet Traverse 2026 року. Фото: motortrend.com

Японські кросовери довго утримували лідерство в сімейному сегменті завдяки надійності та практичності. Проте американські виробники за останні роки провели масштабну роботу над якістю інтер'єрів, безпекою та паливною ефективністю. Новий повнорозмірний Chevrolet Traverse 2026 року став доказом того, що американське авто може конкурувати з визнаними азійськими бестселерами. Модель пропонує збалансовані характеристики, руйнуючи старі стереотипи про марнотратність машин зі США.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Японські стандарти

Великі кросовери Toyota Grand Highlander та Honda Pilot здобули репутацію безвідмовних машин. Вони пропонують покупцям високу ліквідність, низьку вартість утримання та ефективні гібридні установки.

Експерти JD Power оцінили надійність кросовера Honda Pilot 2026 року на високий 81 бал зі 100, а Toyota Grand Highlander отримав 82 бали. Азійські бренди стали справжніми експертами в плавному покращенні кожного наступного покоління без кардинальної зміни робочих рецептів. Вони рідко мають найяскравіший вигляд на дорозі, проте стабільно виконують свої завдання протягом десятиліть експлуатації.

Американська відповідь

Повноцінне оновлення Chevrolet Traverse принесло на ринок брутальний та квадратний силует з високою лінією капота та великою решіткою радіатора. Салон пропонує простір об'ємом 4120 л та здатний вмістити до восьми пасажирів у базовому виконанні. У дорожчих комплектаціях встановлюють роздільні капітанські крісла другого ряду, що підвищує рівень комфорту під час далеких подорожей.

Читайте також:

Цифрова частина вже в базі включає величезний 17,7-дюймовий сенсорний екран мультимедіа та 11-дюймову панель приладів з бездротовими протоколами Apple CarPlay та Android Auto. Топові версії RS та High Country пропонують вентиляцію сидінь, преміальну аудіосистему Bose, проєкційний дисплей та автопілот Super Cruise. За об'ємом багажника американець упевнено лідирує в класі, пропонуючи максимум до 2780 л корисного простору за складених сидінь.

Цифри та факти

Під капотом кросовера встановлено 4-циліндровий турбомотор об'ємом 2,5 л потужністю 328 к.с., який працює у парі з 8-ступеневим автоматом. Показники споживання пального у змішаному циклі становлять 10,7 л/100 км для версії з переднім приводом FWD та 11,2 л/100 км для модифікації з повним приводом AWD. Автомобіль здатний буксирувати важкий причіп масою до 2268 кг.

Рівень надійності Chevrolet Traverse 2026 року за оцінкою JD Power становить 83 бали зі 100, що дозволяє йому обійти японських конкурентів від Toyota та Honda. При цьому стартова вартість моделі в США коливається в межах від 40 800 до 55 400 доларів. Це робить покупку великого американського SUV дешевшою, ніж придбання аналогічних за оснащенням азійських суперників.

Раніше Новини.LIVE писали, про американські автомобілі надійніші за Toyota Camry. Дослідження показують, що моделі зі США здатні забезпечити такий самий або навіть вищий рівень спокою під час експлуатації, ніж визнані фаворити ринку.

Також читайте, наскільки українцям вигідно купувати бите авто на аукціоні у США у 2026 році. Середній вік імпортованих авто становить 7 років, що робить їх популярною альтернативою моделям з європейського ринку.