Наскільки українцям вигідно купувати бите авто в США у 2026 році

Продаж "битків".

Протягом першого кварталу 2026 року українські водії поставили на облік майже 9500 вживаних автомобілів зі США. Частка машин з бензиновими двигунами складає 63%, тоді як електромобілі займають 17%. Середній вік імпортованих авто становить 7 років, що робить їх популярною альтернативою моделям з європейського ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Avtopilot.

Економічна вигода

Висока вартість обслуговування у США, де година роботи на офіційному сервісі коштує 150-200 доларів, змушує страхові компанії списувати авто навіть після незначних пошкоджень. Продаж таких лотів на аукціонах за низькою ціною дозволяє отримувати транспортні засоби на 30-40% дешевше, ніж в Україні. При цьому вартість відновлення кузовних деталей та фарбування на вітчизняних СТО є значно доступнішою.

Додатковою перевагою американського ринку є багата комплектація моделей. Машини часто оснащені шкіряними салонами, люками та сучасними системами безпеки навіть у середньому класі. Перевірка історії через CarFax та AutoCheck забезпечує прозорість пробігу та фактів сервісного обслуговування. Це суттєво зменшує ризик придбання авто з прихованими дефектами або фіктивною історією експлуатації.

Головні небезпеки

Існує ризик натрапити на "ляльку", автомобіль, який має гарний вигляд лише на фотографіях аукціону. Під блискучим кузовом можуть ховатися погнуті лонжерони або спрацьовані подушки безпеки. Найбільш небезпечними лотами є потопельники з позначкою Flooded. Електроніка таких машин часто виходить з ладу через корозію внутрішніх плат, а в салоні залишається стійкий неприємний запах.

Пошкодження внаслідок вандалізму також потребують ретельної перевірки перед торгами. Під розбитим склом або подряпинами можуть ховатися зіпсований двигун чи навмисно пошкоджений салон. Експерти рекомендують обирати лоти з чіткими кузовними дефектами передньої чи задньої частини. Це робить вартість ремонту прогнозованою та знижує вірогідність виникнення прихованих технічних проблем.

Вартість імпорту

Ціна лота на аукціонах Copart чи IAAI є лише частиною загального бюджету. На прикладі кросовера Ford Escape 2019 року за 5000 доларів повна вартість на українських номерах становить приблизно 14000 доларів. У цю суму входять аукціонні збори до 800 доларів, логістика до порту США та морська доставка протягом 6-10 тижнів. Розмитнення такого авто обійдеться орієнтовно у 3800 доларів.

Фінальна ціна також включає витрати на сертифікацію, постановку на облік та безпосередньо ремонт. Економія порівняно з аналогічними цілими авто в Україні становить близько 3000-4000 доларів.

При виборі електромобілів, наприклад Tesla Model 3, особливу увагу слід приділяти цілісності батареї. Пошкодження елементів живлення може повністю нівелювати фінансову вигоду від покупки за океаном.

