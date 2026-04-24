Насколько украинцам выгодно покупать битое авто в США в 2026 году

В течение первого квартала 2026 года украинские водители поставили на учет почти 9500 подержанных автомобилей из США. Доля машин с бензиновыми двигателями составляет 63%, тогда как электромобили занимают 17%. Средний возраст импортируемых авто составляет 7 лет, что делает их популярной альтернативой моделям с европейского рынка.

Экономическая выгода

Высокая стоимость обслуживания в США, где час работы на официальном сервисе стоит 150-200 долларов, заставляет страховые компании списывать авто даже после незначительных повреждений. Продажа таких лотов на аукционах по низкой цене позволяет получать транспортные средства на 30-40% дешевле, чем в Украине. При этом стоимость восстановления кузовных деталей и покраски на отечественных СТО значительно доступнее.

Дополнительным преимуществом американского рынка является богатая комплектация моделей. Машины часто оснащены кожаными салонами, люками и современными системами безопасности даже в среднем классе. Проверка истории через CarFax и AutoCheck обеспечивает прозрачность пробега и фактов сервисного обслуживания. Это существенно уменьшает риск приобретения авто со скрытыми дефектами или фиктивной историей эксплуатации.

Главные опасности

Существует риск наткнуться на "куклу", автомобиль, который хорошо выглядит только на фотографиях аукциона. Под блестящим кузовом могут скрываться погнутые лонжероны или сработанные подушки безопасности. Наиболее опасными лотами являются утопленники с пометкой Flooded. Электроника таких машин часто выходит из строя из-за коррозии внутренних плат, а в салоне остается стойкий неприятный запах.

Повреждения вследствие вандализма также требуют тщательной проверки перед торгами. Под разбитым стеклом или царапинами могут скрываться испорченный двигатель или намеренно поврежденный салон. Эксперты рекомендуют выбирать лоты с четкими кузовными дефектами передней или задней части. Это делает стоимость ремонта прогнозируемой и снижает вероятность возникновения скрытых технических проблем.

Стоимость импорта

Цена лота на аукционах Copart или IAAI является лишь частью общего бюджета. На примере кроссовера Ford Escape 2019 года за 5000 долларов полная стоимость на украинских номерах составляет примерно 14000 долларов. В эту сумму входят аукционные сборы до 800 долларов, логистика в порт США и морская доставка в течение 6-10 недель. Растаможка такого авто обойдется ориентировочно в 3800 долларов.

Финальная цена также включает расходы на сертификацию, постановку на учет и непосредственно ремонт. Экономия по сравнению с аналогичными целыми авто в Украине составляет около 3000-4000 долларов.

При выборе электромобилей, например Tesla Model 3, особое внимание следует уделять целостности батареи. Повреждение элементов питания может полностью нивелировать финансовую выгоду от покупки за океаном.

