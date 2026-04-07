Где дешевле автомобили: в США или в Европе

Продажа автомобилей в США. Фото: edmunds.com

Стоимость транспортных средств в разных частях мира существенно отличается из-за налоговой политики и объемов рынков. В 2026 году США продолжают удерживать статус страны с более доступными автомобилями по сравнению с Европой. Основная причина такого разрыва заключается в особенностях начисления НДС и внутренней конкуренции производителей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Налоговые различия

В странах Европы налог на добавленную стоимость составляет от 17% до 27%, что значительно повышает финальную цену для покупателя. Исключением является лишь Швейцария с показателем 8,1%, тогда как в Венгрии этот сбор достигает максимума. В США налог с продаж обычно не превышает 8%, что делает ценник в автосалоне значительно приятнее.

Американские дилеры часто добавляют сборы за доставку в размере от 1000 до 3000 долларов, которые обычно уже учтены в европейскую цену с НДС. Однако даже эти дополнительные расходы не способны перекрыть огромную разницу в налогообложении. Калифорния считается самым дорогим штатом для владельцев авто с налогом 7,25%, но это все равно значительно меньше европейских норм.

Стоимость моделей

Прямое сравнение идентичных моделей демонстрирует колоссальный разрыв в расходах. Например, гибридная Toyota Corolla 2026 года в США стоит около 25 970 долларов, тогда как в Германии ее цена составляет почти 38 450 долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается и с мощными автомобилями. Ford Mustang GT обойдется американцу в 46 560 долларов, а немцу в 74 268 долларов. Даже премиальный седан BMW 550e xDrive в Америке предлагают за 75 500 долларов, тогда как на немецком рынке его цена превышает 90 000 долларов.

Подержанные автомобили

На вторичном рынке США также сохраняется преимущество в цене благодаря большему предложению и высокой конкуренции. Подержанный BMW M4 2024 года в Штатах можно найти по цене от 65 000 до 95 000 долларов. В популярных европейских маркетплейсах стоимость такой же модели колеблется от 80 600 до 115 200 долларов.

Средняя цена подержанной машины в Америке превышает 30 000 долларов, так как местные водители предпочитают большие пикапы и кроссоверы. В Европе этот показатель составляет около 23 000 долларов, однако за эти деньги предлагают значительно меньшие и более скромные автомобили.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рынок новых автомобилей в ЕС в начале 2026 года демонстрирует радикальное изменение структуры продаж. Несмотря на общую стабильность объемов регистраций, спрос на традиционные ДВС стремительно падает. Бензиновые и дизельные версии уступают место электрифицированным моделям, которые уже доминируют в структуре спроса.

Также читайте, как рынок подержанных автомобилей демонстрирует падение стоимости электрических моделей по сравнению с топливными аналогами. В течение первых трех лет эксплуатации электрокары могут потерять более половины своей первоначальной цены. Для покупателей на вторичном рынке это открывает новые возможности для выгодного приобретения современного транспорта.