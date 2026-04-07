Дата публикации 7 апреля 2026 07:35
Где дешевле автомобили: в США или в Европе
Продажа автомобилей в США. Фото: edmunds.com

Стоимость транспортных средств в разных частях мира существенно отличается из-за налоговой политики и объемов рынков. В 2026 году США продолжают удерживать статус страны с более доступными автомобилями по сравнению с Европой. Основная причина такого разрыва заключается в особенностях начисления НДС и внутренней конкуренции производителей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Налоговые различия

В странах Европы налог на добавленную стоимость составляет от 17% до 27%, что значительно повышает финальную цену для покупателя. Исключением является лишь Швейцария с показателем 8,1%, тогда как в Венгрии этот сбор достигает максимума. В США налог с продаж обычно не превышает 8%, что делает ценник в автосалоне значительно приятнее.

Американские дилеры часто добавляют сборы за доставку в размере от 1000 до 3000 долларов, которые обычно уже учтены в европейскую цену с НДС. Однако даже эти дополнительные расходы не способны перекрыть огромную разницу в налогообложении. Калифорния считается самым дорогим штатом для владельцев авто с налогом 7,25%, но это все равно значительно меньше европейских норм.

Стоимость моделей

Прямое сравнение идентичных моделей демонстрирует колоссальный разрыв в расходах. Например, гибридная Toyota Corolla 2026 года в США стоит около 25 970 долларов, тогда как в Германии ее цена составляет почти 38 450 долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается и с мощными автомобилями. Ford Mustang GT обойдется американцу в 46 560 долларов, а немцу в 74 268 долларов. Даже премиальный седан BMW 550e xDrive в Америке предлагают за 75 500 долларов, тогда как на немецком рынке его цена превышает 90 000 долларов.

Подержанные автомобили

На вторичном рынке США также сохраняется преимущество в цене благодаря большему предложению и высокой конкуренции. Подержанный BMW M4 2024 года в Штатах можно найти по цене от 65 000 до 95 000 долларов. В популярных европейских маркетплейсах стоимость такой же модели колеблется от 80 600 до 115 200 долларов.

Средняя цена подержанной машины в Америке превышает 30 000 долларов, так как местные водители предпочитают большие пикапы и кроссоверы. В Европе этот показатель составляет около 23 000 долларов, однако за эти деньги предлагают значительно меньшие и более скромные автомобили.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что рынок новых автомобилей в ЕС в начале 2026 года демонстрирует радикальное изменение структуры продаж. Несмотря на общую стабильность объемов регистраций, спрос на традиционные ДВС стремительно падает. Бензиновые и дизельные версии уступают место электрифицированным моделям, которые уже доминируют в структуре спроса.

Также читайте, как рынок подержанных автомобилей демонстрирует падение стоимости электрических моделей по сравнению с топливными аналогами. В течение первых трех лет эксплуатации электрокары могут потерять более половины своей первоначальной цены. Для покупателей на вторичном рынке это открывает новые возможности для выгодного приобретения современного транспорта.

США авто Европа цены автомобиль продажа авто
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
