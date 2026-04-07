Де дешевші автомобілі: в США чи в Європі

Продаж автомобілів у США.

Вартість транспортних засобів у різних частинах світу суттєво різниться через податкову політику та обсяги ринків. У 2026 році США продовжують утримувати статус країни з доступнішими автівками порівняно з Європою. Основна причина такого розриву полягає в особливостях нарахування ПДВ та внутрішній конкуренції виробників.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Податкові відмінності

У країнах Європи податок на додану вартість становить від 17% до 27%, що значно підвищує фінальну ціну для покупця. Винятком є лише Швейцарія з показником 8,1%, тоді як в Угорщині цей збір досягає максимуму. У США податок з продажу зазвичай не перевищує 8%, що робить цінник в автосалоні значно приємнішим.

Американські дилери часто додають збори за доставку в розмірі від 1000 до 3000 доларів, які зазвичай уже враховані в європейську ціну з ПДВ. Проте навіть ці додаткові витрати не здатні перекрити величезну різницю в оподаткуванні. Каліфорнія вважається найдорожчим штатом для власників авто з податком 7,25%, але це все одно значно менше за європейські норми.

Вартість моделей

Пряме порівняння ідентичних моделей демонструє колосальний розрив у витратах. Наприклад, гібридна Toyota Corolla 2026 року в США коштує близько 25 970 доларів, тоді як у Німеччині її ціна становить майже 38 450 доларів.

Аналогічна ситуація спостерігається і з потужними автівками. Ford Mustang GT обійдеться американцю в 46 560 доларів, а німцеві у 74 268 доларів. Навіть преміальний седан BMW 550e xDrive в Америці пропонують за 75 500 доларів, тоді як на німецькому ринку його ціна перевищує 90 000 доларів.

Вживані автівки

На вторинному ринку США також зберігається перевага в ціні завдяки більшій пропозиції та високій конкуренції. Вживаний BMW M4 2024 року в Штатах можна знайти за ціною від 65 000 до 95 000 доларів. У популярних європейських маркетплейсах вартість такої ж моделі коливається від 80 600 до 115 200 доларів.

Середня ціна вживаної машини в Америці перевищує 30 000 доларів, позаяк місцеві водії надають перевагу великим пікапам та кросоверам. У Європі цей показник становить близько 23 000 доларів, проте за ці гроші пропонують значно менші та скромніші автомобілі.

