Чому обвалилися продажі автомобілів з ДВЗ у 2026 році

Електромобілі. Фото: Колаж Новини.LIVE

Ринок нових автомобілів у ЄС на початку 2026 року демонструє радикальну зміну структури продажів. Попри загальну стабільність обсягів реєстрацій, попит на традиційні двигуни внутрішнього згоряння стрімко падає. Бензинові та дизельні версії поступаються місцем електрифікованим моделям, які вже домінують у структурі попиту. Ця тенденція підтверджується свіжими даними ACEA та охоплює всі ключові країни регіону.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на L’automobiliste.

Історичне падіння

За перші два місяці 2026 року реєстрації бензинових автомобілів у ЄС скоротилися на 23,3%. Частка таких машин на ринку впала з 29% до 22,5% лише за дванадцять місяців. Найбільше скорочення зафіксовано у Франції, де попит обвалився на 48,5%, тоді як Німеччина та Іспанія показали падіння понад 20%.

Паралельно триває поступове зникнення дизельних двигунів і автосалонів. Кількість реєстрацій таких авто впала на 17,7%, що становить лише 8,1% від загального обсягу ринку. Сумарно бензинові та дизельні мотори тепер займають лише 30,6% продажів, хоча рік тому цей показник перевищував 38%.

Електричне домінування

Зупинку росту традиційних моторів компенсують електрифіковані технології. Гібриди, плагін-гібриди та чисті електромобілі тепер складають близько 67% від усіх реалізованих одиниць техніки. Гібридні моделі без можливості підзарядки залишаються найпопулярнішим вибором із часткою 38,7% ринку.

Читайте також:

Продажі повністю електричних машин зросли на 22,3%, досягнувши майже 19% від загальної кількості реєстрацій. Найбільш динамічний ріст продемонстрували плагін-гібриди, попит на які збільшився на 30,6%. Саме ці три категорії забезпечують увесь ріст сучасного автомобільного ринку Європи.

Контрасти ринків

Попри загальний тренд на екологічність, ситуація в окремих країнах суттєво різниться. Франція та Німеччина залишаються головними локомотивами переходу на електричну тягу з приростом понад 26%. Водночас у Нідерландах (-34,9%) та Бельгії (-11%) спостерігається охолодження інтересу до електрокарів.

Плагін-гібриди стають надзвичайно популярними в Італії та Іспанії завдяки податковим пільгам та державним субсидіям. Поступове скорочення пропозиції термічних двигунів від виробників змушує покупців швидше адаптуватися до нових норм. Традиційні двигуни внутрішнього згоряння перетворюються з основи ринку на нішевий сегмент.