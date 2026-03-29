Главная Авто Почему обвалились продажи автомобилей с ДВС в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 11:45
Электромобили. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Рынок новых автомобилей в ЕС в начале 2026 года демонстрирует радикальное изменение структуры продаж. Несмотря на общую стабильность объемов регистраций, спрос на традиционные двигатели внутреннего сгорания стремительно падает. Бензиновые и дизельные версии уступают место электрифицированным моделям, которые уже доминируют в структуре спроса. Эта тенденция подтверждается свежими данными ACEA и охватывает все ключевые страны региона.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на L'automobiliste.

Историческое падение

За первые два месяца 2026 года регистрации бензиновых автомобилей в ЕС сократились на 23,3%. Доля таких машин на рынке упала с 29% до 22,5% только за двенадцать месяцев. Наибольшее сокращение зафиксировано во Франции, где спрос обвалился на 48,5%, тогда как Германия и Испания показали падение более 20%.

Параллельно продолжается постепенное исчезновение дизельных двигателей и автосалонов. Количество регистраций таких авто упало на 17,7%, что составляет лишь 8,1% от общего объема рынка. Суммарно бензиновые и дизельные моторы теперь занимают лишь 30,6% продаж, хотя год назад этот показатель превышал 38%.

Электрическое доминирование

Остановку роста традиционных моторов компенсируют электрифицированные технологии. Гибриды, плагин-гибриды и чистые электромобили теперь составляют около 67% от всех реализованных единиц техники. Гибридные модели без возможности подзарядки остаются самым популярным выбором с долей 38,7% рынка.

Продажи полностью электрических машин выросли на 22,3%, достигнув почти 19% от общего количества регистраций. Наиболее динамичный рост продемонстрировали плагин-гибриды, спрос на которые увеличился на 30,6%. Именно эти три категории обеспечивают весь рост современного автомобильного рынка Европы.

Контрасты рынков

Несмотря на общий тренд на экологичность, ситуация в отдельных странах существенно отличается. Франция и Германия остаются главными локомотивами перехода на электрическую тягу с приростом более 26%. В то же время в Нидерландах (-34,9%) и Бельгии (-11%) наблюдается охлаждение интереса к электрокарам.

Плагин-гибриды становятся чрезвычайно популярными в Италии и Испании благодаря налоговым льготам и государственным субсидиям. Постепенное сокращение предложения термических двигателей от производителей заставляет покупателей быстрее адаптироваться к новым нормам. Традиционные двигатели внутреннего сгорания превращаются из основы рынка в нишевый сегмент.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
