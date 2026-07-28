Кросовери та позашляховики, які витримають 20 років без капітальних поломок

Nissan Pathfinder 2026 року. Фото: netcarshow.com

Купівля великого кросовера або позашляховика нерідко вимагає солідних фінансових вкладень, проте вибір надійної моделі повністю окупається тривалим терміном служби. Багато водіїв шукають максимально дешеві варіанти, але автомобілі з середнього та вищого цінового сегмента часто демонструють значно більший ресурс. Аналітики iSeeCars зібрали рейтинг моделей, які здатні без проблем подолати позначку в 400 000 кілометрів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Американські велетні

Повнорозмірний позашляховик Chevrolet Tahoe посідає сьому позицію серед SUV з найбільшим потенціалом довговічності. Автомобіль чудово підходить для перевезення великої родини, габаритного багажу та тривалих подорожей. Загалом у рейтингу з трьохсот різних моделей за надійністю ця машина посіла 12 місце.

Ще один американський гігант GMC Yukon опинився на десятому місці за ресурсом пробігу. Автомобіль вражає розмірами, високим рівнем комфорту та тихою роботою підвіски. Подовжена версія цієї ж моделі під назвою Yukon XL показала ще кращий результат, посівши шосте місце серед позашляховиків і одинадцяте в загальному світовому рейтингу.

Японська надійність

Для шукачів практичного сімейного автомобіля з трьома рядами сидінь підійде Honda Pilot. Модель посідає 13 місце у загальному списку найнадійніших машин на ринку. Вона пропонує величезний салон, місткий багажник та перевірені часом технічні вузли.

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Сімейний Nissan Pathfinder є чудовим варіантом серед середньорозмірних кросоверів. Він пропонує високий рівень комфорту та тривалий ресурс роботи, займаючи 13 позицію у своєму класі.

Модель Toyota Highlander також увійшла до десятки найнадійніших кросоверів світу. Окремої уваги заслуговує її гібридна модифікація, яка посіла третє місце серед позашляховиків та п'яте місце серед усіх автомобілів за витривалістю.

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