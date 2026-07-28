Кроссоверы и внедорожники, которые прослужат 20 лет без капитальных поломок

Nissan Pathfinder 2026 года. Фото: netcarshow.com

Покупка большого кроссовера или внедорожника нередко требует значительных финансовых вложений, однако выбор надежной модели полностью окупается длительным сроком службы. Многие водители ищут максимально дешевые варианты, но автомобили среднего и высшего ценового сегмента часто демонстрируют значительно больший ресурс. Аналитики iSeeCars составили рейтинг моделей, способных без проблем преодолеть отметку в 400 000 километров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Американские гиганты

Полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe занимает седьмую позицию среди SUV с наибольшим потенциалом долговечности. Автомобиль отлично подходит для перевозки большой семьи, габаритного багажа и длительных путешествий. В целом в рейтинге из трехсот различных моделей по надежности эта машина заняла 12-е место.

Еще один американский гигант GMC Yukon оказался на десятом месте по ресурсу пробега. Автомобиль впечатляет размерами, высоким уровнем комфорта и тихой работой подвески. Удлиненная версия этой же модели под названием Yukon XL показала еще лучший результат, заняв шестое место среди внедорожников и одиннадцатое в общем мировом рейтинге.

Японская надежность

Для тех, кто ищет практичный семейный автомобиль с тремя рядами сидений, подойдет Honda Pilot. Модель занимает 13-е место в общем списке самых надежных машин на рынке. Она предлагает огромный салон, вместительный багажник и проверенные временем технические узлы.

Читайте также:

Премиальный внедорожник Lexus GX замыкает первую пятерку самых выносливых SUV. Машина занимает девятое место в общем мировом рейтинге надежности, что подтверждает высокое качество сборки и долговечность её механизмов.

Семейный Nissan Pathfinder — отличный вариант среди среднеразмерных кроссоверов. Он отличается высоким уровнем комфорта и длительным сроком службы, занимая 13-е место в своём классе.

Модель Toyota Highlander также вошла в десятку самых надежных кроссоверов мира. Отдельного внимания заслуживает ее гибридная модификация, занявшая третье место среди внедорожников и пятое место среди всех автомобилей по надежности.

Ранее Новини.LIVE писали о кроссоверах, на которых не стоит выезжать на бездорожье. Наличие полного привода вовсе не означает, что машина способна преодолевать сложный рельеф или каменистые подъемы.

Также читайте, какие кроссоверы и внедорожники прожорливы к топливу. Для таких авто показатели расхода горючего приближаются к показателям грузовиков.