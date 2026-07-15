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Главная Авто Кроссоверы и внедорожники с большим аппетитом к топливу

Кроссоверы и внедорожники с большим аппетитом к топливу

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 07:35
Пять кроссоверов и внедорожников с огромным расходом топлива
Ferrari Purosangue 2023 года. Фото: netcarshow.com

Показатели расхода топлива остаются одним из главных факторов при выборе автомобиля в 2026 году. Большинство покупателей стремятся найти максимально экономичные гибриды или компактные городские модели. Однако существует и другая категория автомобилей, в которой производители полностью игнорируют топливную экономичность ради достижения экстремальной скорости, внедорожных возможностей или уникального статуса. Для таких автомобилей показатели расхода топлива приближаются к показателям грузовиков.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Тяжелые гиганты

Огромный электрический внедорожник GMC Hummer EV является уникальным представителем этого списка. Из-за колоссального веса в 4354 кг этот электрокар признан наименее эффективным среди всех аккумуляторных моделей на рынке США с показателем условного расхода на уровне 4,4 л/100 км в бензиновом эквиваленте. В то же время мощные электродвигатели способны разогнать этого тяжелого монстра до 100 км/ч всего за 3,3 секунды.

Внедорожник Jeep Wrangler в специальной версии 392 оснащается огромным 6,4-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 470 л.с. Такая модификация демонстрирует крайне низкую топливную эффективность с расходом около 16,8 л/100 км в смешанном цикле. Зато владелец получает потрясающий фирменный звук выхлопа и способность массивного рамного автомобиля разгоняться до первой сотни примерно за 4 секунды.

Настоящие монстры

Роскошный Cadillac Escalade-V создан для тех, кто вообще не привык считать деньги на заправках. Под капотом этой трёхтонной машины установлен 6,2-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 682 л.с. В городском режиме этот гигантский двигатель потребляет фантастические 21,4 л/100 км, а средний показатель в смешанном цикле составляет не менее 18 л/100 км.

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Американский маслкар в кузове кроссовера Dodge Durango SRT Hellcat использует аналогичный по объему 6,2-литровый двигатель V8 с нагнетателем, который развивает сумасшедшие 710 к.с. Благодаря такой мощности семейный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, оставляя позади большинство спорткаров. Ценой такой динамики является постоянная необходимость в заправке, ведь средний расход также держится на уровне 18 л/100 км.

Вершина расточительства

Итальянский Ferrari Purosangue стал абсолютным лидером рейтинга наименее экономичных SUV. Этот автомобиль больше похож на приподнятый спортивный хэтчбек, а под его капотом работает безальтернативный 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 715 л.с. Наличие двенадцати цилиндров гарантирует уникальный характер и разгон до сотни за 3,2 секунды, но заставляет мириться со средним расходом топлива на уровне 19,6 л/100 км.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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