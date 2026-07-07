Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанные внедорожники с широкими возможностями при ограниченном бюджете

Подержанные внедорожники с широкими возможностями при ограниченном бюджете

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 13:50
ТОП-10 самых надежных подержанных внедорожников для сурового бездорожья
Nissan Xterra 2009 года. Фото: netcarshow.com

Сегодня авторынок предлагает большие автомобили с агрессивным дизайном и внедорожными пакетами, однако стоимость новых экстремальных моделей зачастую слишком высока. Желание уверенно покорять дикую природу без серьезных финансовых потрясений заставляет водителей искать проверенные временем варианты на вторичном рынке. В прошлые десятилетия автопроизводители выпускали уникальные специальные серии машин с колоссальным запасом прочности. Эксперты собрали десятку лучших рамных пикапов и прочных внедорожников с пробегом, которые предлагают настоящий полный привод за разумные деньги.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на MotorTrend.

Японская выносливость

Внедорожник Nissan Xterra второго поколения, выпускавшийся с 2005 по 2015 годы, имеет прочную рамную платформу. Модификации Off-Road и PRO-4X оснащены мощным бензиновым двигателем V6, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала, тремя стальными пластинами защиты днища и амортизаторами Bilstein. Аналогичный технический арсенал и клиренс 226 мм имеет и родственный среднеразмерный пикап Nissan Frontier в исполнении NISMO.

Поклонникам бренда Toyota стоит обратить внимание на ретро-внедорожник FJ Cruiser в редкой версии TRD Special Edition 2007 года выпуска. Эта модификация выделяется фирменными усиленными амортизаторами Bilstein, прочными заводскими порогами и особой выпускной системой. Главная ценность машины заключается в способности электроники одновременно синхронизировать работу жесткой блокировки заднего моста и системы контроля тяги A-TRAC.

Наследие Jeep

Четвертое поколение Jeep Grand Cherokee в версии Trailhawk, выпускавшейся с 2013 по 2022 годы, превращает комфортный семейный автомобиль в серьезное оружие против бездорожья. Пневматическая подвеска Quadra-Lift способна увеличить дорожный просвет до внушительных 280 мм. Кроме того, автомобиль оснащен электронным дифференциалом повышенного трения, усовершенствованной полноприводной трансмиссией, защитными пластинами и мощными буксировочными крюками.

Читайте также:

Более компактный кроссовер Jeep Cherokee Trailhawk предлагает уникальную для своего класса систему полного привода Active Drive Lock с полноценной блокировкой задней оси. Его кузов приподнят на 25 мм по сравнению со стандартными версиями, а бамперы укорочены для увеличения углов въезда и съезда. Для уверенного преодоления препятствий лучше выбирать модификацию с атмосферным двигателем V6, которая обеспечивает отличную тягу на низких оборотах.

Американские гиганты

Тяжелый пикап Ram 2500 Power Wagon, выпущенный во второй половине 2010-х годов, привлекает уникальной пружинной подвеской всех колес, которая делает ход этой огромной машины на удивление комфортным. Под капотом установлен бензиновый двигатель V8 объемом 6,4 л мощностью 410 к.с., а внедорожный потенциал подкреплен цельными мостами, заводской лебедкой и дистанционным отключением переднего стабилизатора.

Не менее интересен и Hummer H3 Alpha с 8-цилиндровым двигателем объемом 5,3 л и мощностью 300 к.с., который лишен проблем более слабых 5-цилиндровых версий.

Легендарный Ford F-150 SVT Raptor 2010 года выпуска является очень выгодной покупкой, поскольку в начале производства он оснащался более скромным двигателем объемом 5,4 л и мощностью 320 к.с. Тяжелая машина весом почти 2,7 т не впечатляет динамикой на асфальте, однако ее подвеска имеет огромный ход до 300 мм и гоночные амортизаторы Fox Racing для скоростного движения по грунтовым дорогам.

Компактные альтернативы

Бюджетный рамный 3-дверный внедорожник Chevrolet Blazer ZR2, выпускавшийся на рубеже веков, предлагает расширенную почти на 100 мм колею и усиленные оси. Пакет включает защиту топливного бака и раздаточной коробки, амортизаторы Bilstein и большие 31-дюймовые шины с клиренсом 218 мм.

Компактный пикап Ford Ranger в версии FX4 II также обладает серьезными внедорожными возможностями. Вместо больших колес производитель установил здесь прочные 15-дюймовые кованые диски с зубчатой резиной, а на задней оси появился самоблокирующийся дифференциал Torsen для борьбы с диагональным вывешиванием.

Ранее Новини.LIVE писали о том, стоит ли покупать роскошный Land Rover Discovery с пробегом. Профессиональные механики выделяют несколько хронических проблем, которые способны превратить эксплуатацию этой машины в дорогостоящее испытание.

Также читайте, почему Lexus GX лучшая покупка, чем Toyota Land Cruiser. Несмотря на родственные связи, эти модели ориентированы на разную аудиторию, причем Lexus выступает в качестве более совершенного и функционального выбора.

Ford Nissan Toyota подержанные авто кроссовер Jeep Chevrolet внедорожник пикап Ram
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации