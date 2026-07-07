ТОП-10 самых надежных подержанных внедорожников для сурового бездорожья

Nissan Xterra 2009 года. Фото: netcarshow.com

Сегодня авторынок предлагает большие автомобили с агрессивным дизайном и внедорожными пакетами, однако стоимость новых экстремальных моделей зачастую слишком высока. Желание уверенно покорять дикую природу без серьезных финансовых потрясений заставляет водителей искать проверенные временем варианты на вторичном рынке. В прошлые десятилетия автопроизводители выпускали уникальные специальные серии машин с колоссальным запасом прочности. Эксперты собрали десятку лучших рамных пикапов и прочных внедорожников с пробегом, которые предлагают настоящий полный привод за разумные деньги.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на MotorTrend.

Японская выносливость

Внедорожник Nissan Xterra второго поколения, выпускавшийся с 2005 по 2015 годы, имеет прочную рамную платформу. Модификации Off-Road и PRO-4X оснащены мощным бензиновым двигателем V6, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала, тремя стальными пластинами защиты днища и амортизаторами Bilstein. Аналогичный технический арсенал и клиренс 226 мм имеет и родственный среднеразмерный пикап Nissan Frontier в исполнении NISMO.

Поклонникам бренда Toyota стоит обратить внимание на ретро-внедорожник FJ Cruiser в редкой версии TRD Special Edition 2007 года выпуска. Эта модификация выделяется фирменными усиленными амортизаторами Bilstein, прочными заводскими порогами и особой выпускной системой. Главная ценность машины заключается в способности электроники одновременно синхронизировать работу жесткой блокировки заднего моста и системы контроля тяги A-TRAC.

Наследие Jeep

Четвертое поколение Jeep Grand Cherokee в версии Trailhawk, выпускавшейся с 2013 по 2022 годы, превращает комфортный семейный автомобиль в серьезное оружие против бездорожья. Пневматическая подвеска Quadra-Lift способна увеличить дорожный просвет до внушительных 280 мм. Кроме того, автомобиль оснащен электронным дифференциалом повышенного трения, усовершенствованной полноприводной трансмиссией, защитными пластинами и мощными буксировочными крюками.

Читайте также:

Более компактный кроссовер Jeep Cherokee Trailhawk предлагает уникальную для своего класса систему полного привода Active Drive Lock с полноценной блокировкой задней оси. Его кузов приподнят на 25 мм по сравнению со стандартными версиями, а бамперы укорочены для увеличения углов въезда и съезда. Для уверенного преодоления препятствий лучше выбирать модификацию с атмосферным двигателем V6, которая обеспечивает отличную тягу на низких оборотах.

Американские гиганты

Тяжелый пикап Ram 2500 Power Wagon, выпущенный во второй половине 2010-х годов, привлекает уникальной пружинной подвеской всех колес, которая делает ход этой огромной машины на удивление комфортным. Под капотом установлен бензиновый двигатель V8 объемом 6,4 л мощностью 410 к.с., а внедорожный потенциал подкреплен цельными мостами, заводской лебедкой и дистанционным отключением переднего стабилизатора.

Не менее интересен и Hummer H3 Alpha с 8-цилиндровым двигателем объемом 5,3 л и мощностью 300 к.с., который лишен проблем более слабых 5-цилиндровых версий.

Легендарный Ford F-150 SVT Raptor 2010 года выпуска является очень выгодной покупкой, поскольку в начале производства он оснащался более скромным двигателем объемом 5,4 л и мощностью 320 к.с. Тяжелая машина весом почти 2,7 т не впечатляет динамикой на асфальте, однако ее подвеска имеет огромный ход до 300 мм и гоночные амортизаторы Fox Racing для скоростного движения по грунтовым дорогам.

Компактные альтернативы

Бюджетный рамный 3-дверный внедорожник Chevrolet Blazer ZR2, выпускавшийся на рубеже веков, предлагает расширенную почти на 100 мм колею и усиленные оси. Пакет включает защиту топливного бака и раздаточной коробки, амортизаторы Bilstein и большие 31-дюймовые шины с клиренсом 218 мм.

Компактный пикап Ford Ranger в версии FX4 II также обладает серьезными внедорожными возможностями. Вместо больших колес производитель установил здесь прочные 15-дюймовые кованые диски с зубчатой резиной, а на задней оси появился самоблокирующийся дифференциал Torsen для борьбы с диагональным вывешиванием.

Ранее Новини.LIVE писали о том, стоит ли покупать роскошный Land Rover Discovery с пробегом. Профессиональные механики выделяют несколько хронических проблем, которые способны превратить эксплуатацию этой машины в дорогостоящее испытание.

Также читайте, почему Lexus GX лучшая покупка, чем Toyota Land Cruiser. Несмотря на родственные связи, эти модели ориентированы на разную аудиторию, причем Lexus выступает в качестве более совершенного и функционального выбора.