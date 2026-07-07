ТОП-10 найнадійніших вживаних позашляховиків для суворого бездоріжжя

Nissan Xterra 2009 року. Фото: netcarshow.com

Сьогодні авторинок пропонує великі автомобілі з агресивним дизайном та позашляховими пакетами, проте вартість нових екстремальних моделей часто є надмірною. Бажання впевнено штурмувати дику природу без серйозних фінансових потрясінь змушує водіїв шукати перевірені часом варіанти на вторинному ринку. У минулі десятиліття автовиробники випускали унікальні спеціальні серії машин з колосальним запасом міцності. Експерти зібрали десять найкращих рамних пікапів та міцних SUV з пробігом, які пропонують чесний повний привід за розумні гроші.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на MotorTrend.

Японська витривалість

Позашляховик Nissan Xterra другого покоління, що випускався з 2005 по 2015 роки, має міцну рамну платформу. Модифікації Off-Road та PRO-4X пропонують потужний бензиновий двигун V6, знижену передачу, блокування заднього диференціала, три сталеві пластини захисту днища та амортизатори Bilstein. Аналогічний технічний арсенал та кліренс 226 мм має і споріднений середньорозмірний пікап Nissan Frontier у виконанні NISMO.

Шанувальникам бренду Toyota варто звернути увагу на ретро-позашляховик FJ Cruiser у рідкісній версії TRD Special Edition 2007 року випуску. Ця модифікація виділяється фірмовими посиленими амортизаторами Bilstein, міцними заводськими порогами та особливою випускною системою. Головна цінність машини полягає у здатності електроніки одночасно синхронізувати роботу жорсткого блокування заднього моста та системи контролю тяги A-TRAC.

Спадщина від Jeep

Четверте покоління Jeep Grand Cherokee у версії Trailhawk, яка випускалася з 2013 по 2022 роки, перетворює комфортний сімейний автомобіль на серйозну зброю проти бездоріжжя. Пневматична підвіска Quadra-Lift здатна збільшувати дорожній просвіт до солідних 280 мм. Додатково машина укомплектована електронним диференціалом підвищеного тертя, просунутою повнопривідною трансмісією, захисними пластинами та потужними буксирувальними гаками.

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Компактніший кросовер Jeep Cherokee Trailhawk пропонує унікальну для свого класу систему повного приводу Active Drive Lock з повноцінним блокуванням задньої осі. Його кузов піднятий на 25 мм порівняно зі стандартними версіями, а бампери підрізані для збільшення кутів в'їзду та з'їзду. Для впевненого подолання перешкод краще шукати модифікацію з атмосферним двигуном V6, яка забезпечує відмінну тягу на низьких обертах.

Американські гіганти

Важкий пікап Ram 2500 Power Wagon років випуску другої половини 2010-х приваблює унікальною пружинною підвіскою всіх коліс, яка робить хід величезної машини напрочуд цивілізованим. Під капотом встановлено бензиновий двигун V8 об'ємом 6,4 л потужністю 410 к.с., а позашляховий потенціал підкріплений суцільними мостами, заводською лебідкою та дистанційним розмиканням переднього стабілізатора.

Не менш цікавим є і Hummer H3 Alpha з 8-циліндровим мотором 5,3 л на 300 к.с., який позбавлений проблем слабших 5-циліндрових версій.

Легендарний Ford F-150 SVT Raptor 2010 року випуску є дуже вигідною покупкою через те, що на старті виробництва він оснащувався скромнішим мотором 5,4 л на 320 к.с. Важка машина вагою майже 2,7 т не вражає динамікою на асфальті, проте її підвіска має величезні ходи до 300 мм та перегонові амортизатори Fox Racing для швидкісного руху ґрунтовими дорогами.

Компактні альтернативи

Бюджетний рамний 3-дверний позашляховик Chevrolet Blazer ZR2, що випускався на рубежі століть, пропонує розширену майже на 100 мм колію та посилені осі. Пакет включає захист паливного бака та роздавальної коробки, амортизатори Bilstein та великі 31-дюймові шини з кліренсом 218 мм.

Компактний пікап Ford Ranger у виконанні FX4 II також пропонує серйозні позашляхові можливості. Замість великих коліс виробник встановив сюди міцні 15-дюймові ковані диски із зубастою гумою, а на задній осі з'явився самоблокований диференціал Torsen для боротьби з діагональним вивішуванням.

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