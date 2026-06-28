Вживаний Land Rover Discovery 4: огляд слабких місць та поради з обслуговування

Land Rover Discovery 2015 року. Фото: netcarshow.com

Британський рамний позашляховик Land Rover Discovery четвертого покоління (2009–2017) ціниться за розкішне оснащення, комфорт сімейного авто та видатний потенціал на бездоріжжі. Проте специфічна надійність англійської техніки вимагає від власників суворого дотримання регламентів обслуговування та регулярної профілактики. Професійні механіки виділяють кілька хронічних проблем, які здатні перетворити експлуатацію цієї машини на дороге випробування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Особливості конструкції

Позашляховик побудований на базі міцної лонжеронної рами, яка надійно захищена від наскрізної корозії міцним металом кузова. Повністю незалежна ходова частина складається з подвійних поперечних важелів, що забезпечує зразкову плавність ходу. Наявність фірмової системи постійного повного приводу з роздавальною коробкою та зниженим рядом передач дозволяє впевнено долати складні ділянки.

Пневматична підвіска є досить довговічним елементом конструкції, а фірмові балони у зборі з амортизаторами без проблем витримують до 250 000 км пробігу. Головне ризиковане місце полягає в низькому розташуванні дорогого компресора підвіски, який потребує встановлення додаткового товстого сталевого захисту.

Дизельні нюанси

Основна частина пропозицій на європейському вторинному ринку представлена 6-циліндровими дизельними силовими агрегатами. Початковий 2,7-літровий мотор вирізняється слабким колінчастим валом та ніжними вкладками, які часто прокручуються через масляне голодування. Об'єм мастильної системи в 5,5 л є занадто малим для такого великого двигуна, тому механіки радять міняти оливу значно частіше за комп'ютерні підказки та заливати в'язкіший продукт типу 5W-40.

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Суттєво доопрацьований 3-літровий дизельний двигун, що з'явився після 2010 року, вважається набагато витривалішим варіантом. Він отримав надійну паливну систему Bosch, проте наявність двох турбокомпресорів підвищує вартість потенційного ремонту після великих пробігів. Під час кожної планової заміни комплекту пасів газорозподільного механізму фахівці наполегливо рекомендують превентивно встановлювати нову масляну помпу.

Бензинова альтернатива

Лінійка бензинових модифікацій представлена потужним 3-літровим компресорним мотором V6 та гігантським 5-літровим атмосферним агрегатом V8. Ці двигуни демонструють високу експлуатаційну довговічність, але відлякують покупців середньою витратою пального на рівні 12–15 л/100 км. За умови активного стилю водіння цей показник легко долає позначку у 20 л/100 км.

Головним слабким місцем бензинових версій є швидкий знос елементів приводу механізму ГРМ, заміна якого вимагає значного простору та виймання всього силового вузла.

Додатково власники стикаються з капризною електричною проводкою, відмовами датчиків системи охолодження та регулярними витоками робочих рідин через прокладки.

Автомобілі, які обслуговувалися виключно за офіційними дилерськими інтервалами, часто мають приховані хронічні проблеми через занадто рідкісну заміну технічних олив у мостах, роздатці та автоматичних коробках передач ZF.

Середні ціни

Традиційно дорожче в Україні цінуються офіційні автомобілі, куплені в автосалонах, а також рідкісні бензинові модифікації. Дорестайлінгові моделі (2009–2013) з ранніми 2,7-літровими або першими 3-літровими дизелями та пробігами за 200 000–300 000 км можна знайти за 11 000–15 000 доларів. Оновлені версії (2012–2014) коштують 16 000–21 000 доларів, а за пізній рестайлінг (2014–2017) просять 22 000–28 000 доларів.

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