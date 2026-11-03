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Головна Авто Компактні кросовери кращі за Honda CR-V

Компактні кросовери кращі за Honda CR-V

Ua ru
3 листопада 2026 12:50
ТОП-4 кросовери з кращими рейтингами, ніж у Honda CR-V edmunds.com
Honda CR-V 2026 року. Фото: edmunds.com

Японський кросовер Honda CR-V здобув перше місце в категорії компактних SUV за версією видання Kelley Blue Book. Проте інші авторитетні організації для оцінки автомобілів виділяють цілу низку гідних конкурентів у цьому сегменті. За результатами масштабних дорожніх випробувань фахівці Consumer Reports, U.S. News & World Report та Cars.com визнали чотири моделі кращими за популярного лідера. Автомобілі оцінювали за безпекою, економічністю, надійністю та рівнем комфорту в салоні.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Японські конкуренти

Кросовер Toyota RAV4 у загальному рейтингу видання Consumer Reports обігнав свого головного суперника за сумою балів та здобув відзнаку рекомендованої моделі. Експерти високим балом оцінили показники надійності, результати дорожніх тестів і задоволеність власників. Автомобіль оснащують виключно гібридною силовою установкою на основі 2,5-літрового двигуна, яка споживає від 5,5 до 6,2 л/100 км. Базова версія має 10,5-дюймовий екран мультимедіа та показує хороші результати в краш-тестах американського Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

Ще один представник японського автопрому Subaru Forester посів вище місце у списку Consumer Reports, ніж кросовер Honda, і отримав найвищу оцінку безпеки Top Safety Pick+ від IIHS. Автомобіль вже в базовому оснащенні має фірмовий повний привід та 2,5-літровий опозитний двигун. Гібридний варіант здатен подолати до 935 км на одному баці, витрачаючи близько 6,7 л/100 км. Позашляхова версія Wilderness додатково пропонує збільшений до 23,6 см кліренс, спеціальні шини та системи для їзди по снігу й бруду.

Інші альтернативи

Корейська модель Hyundai Tucson посіла перше місце у турнірній таблиці компактних кросоверів за версією видання U.S. News & World Report, а також випередила японського конкурента за балами в оцінках Consumer Reports. Журналісти відзначили автомобіль нагородами за краще співвідношення ціни та якості та назвали його кращим сімейним кросовером. Базовий 2,5-літровий мотор видає 187 к.с. і споживає близько 8,4 л/100 км у передньопривідній версії та 9 л/100 км у повнопривідній. В оснащення входять 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, адаптивний круїз-контроль і комплекс систем запобігання зіткненням.

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Видання Cars.com віддало першу сходинку у своєму порівняльному тесті німецькому кросоверу Volkswagen Tiguan у топовій версії SEL R-Line Turbo. Експерти назвали цей автомобіль найприємнішим у класі за рівнем виконання, динамікою та оснащенням. 2-літровий турбодвигун розвиває 268 к.с., а стандартний повний привід забезпечує впевнене керування. У салоні встановлено 15-дюймовий мультимедійний екран, масажні сидіння з підігрівом, проєкційний дисплей та 3-зонний клімат-контроль.

Раніше Новини.LIVE писали про типові проблеми кросоверів Honda CR-V. За умови належного догляду модель без проблем може пробігти понад 320 000 км, але деякі модельні роки мають недоліки, на які варто звернути увагу.

Також читайте, чи варто купити вживаний Honda CR-V четвертого покоління. Попри те, що модель коштує дорожче за більшість конкурентів, попит на неї не зникає.

рейтинг авто автомобіль Volkswagen Honda Toyota Subaru кросовер Hyundai
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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