Honda CR-V 2026 року. Фото: edmunds.com

Японський кросовер Honda CR-V здобув перше місце в категорії компактних SUV за версією видання Kelley Blue Book. Проте інші авторитетні організації для оцінки автомобілів виділяють цілу низку гідних конкурентів у цьому сегменті. За результатами масштабних дорожніх випробувань фахівці Consumer Reports, U.S. News & World Report та Cars.com визнали чотири моделі кращими за популярного лідера. Автомобілі оцінювали за безпекою, економічністю, надійністю та рівнем комфорту в салоні.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Японські конкуренти

Кросовер Toyota RAV4 у загальному рейтингу видання Consumer Reports обігнав свого головного суперника за сумою балів та здобув відзнаку рекомендованої моделі. Експерти високим балом оцінили показники надійності, результати дорожніх тестів і задоволеність власників. Автомобіль оснащують виключно гібридною силовою установкою на основі 2,5-літрового двигуна, яка споживає від 5,5 до 6,2 л/100 км. Базова версія має 10,5-дюймовий екран мультимедіа та показує хороші результати в краш-тестах американського Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

Ще один представник японського автопрому Subaru Forester посів вище місце у списку Consumer Reports, ніж кросовер Honda, і отримав найвищу оцінку безпеки Top Safety Pick+ від IIHS. Автомобіль вже в базовому оснащенні має фірмовий повний привід та 2,5-літровий опозитний двигун. Гібридний варіант здатен подолати до 935 км на одному баці, витрачаючи близько 6,7 л/100 км. Позашляхова версія Wilderness додатково пропонує збільшений до 23,6 см кліренс, спеціальні шини та системи для їзди по снігу й бруду.

Інші альтернативи

Корейська модель Hyundai Tucson посіла перше місце у турнірній таблиці компактних кросоверів за версією видання U.S. News & World Report, а також випередила японського конкурента за балами в оцінках Consumer Reports. Журналісти відзначили автомобіль нагородами за краще співвідношення ціни та якості та назвали його кращим сімейним кросовером. Базовий 2,5-літровий мотор видає 187 к.с. і споживає близько 8,4 л/100 км у передньопривідній версії та 9 л/100 км у повнопривідній. В оснащення входять 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, адаптивний круїз-контроль і комплекс систем запобігання зіткненням.

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Видання Cars.com віддало першу сходинку у своєму порівняльному тесті німецькому кросоверу Volkswagen Tiguan у топовій версії SEL R-Line Turbo. Експерти назвали цей автомобіль найприємнішим у класі за рівнем виконання, динамікою та оснащенням. 2-літровий турбодвигун розвиває 268 к.с., а стандартний повний привід забезпечує впевнене керування. У салоні встановлено 15-дюймовий мультимедійний екран, масажні сидіння з підігрівом, проєкційний дисплей та 3-зонний клімат-контроль.

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