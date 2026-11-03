Honda CR-V 2026 года. Фото: edmunds.com

Японский кроссовер Honda CR-V занял первое место в категории компактных SUV по версии издания Kelley Blue Book. Однако другие авторитетные организации, занимающиеся оценкой автомобилей, выделяют целый ряд достойных конкурентов в этом сегменте. По результатам масштабных дорожных испытаний специалисты Consumer Reports, U.S. News & World Report и Cars.com признали четыре модели лучшими, чем популярный лидер. Автомобили оценивались по безопасности, экономичности, надёжности и уровню комфорта в салоне.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Японские конкуренты

Кроссовер Toyota RAV4 в общем рейтинге издания Consumer Reports обогнал своего главного соперника по сумме баллов и получил звание рекомендуемой модели. Эксперты высоко оценили показатели надежности, результаты дорожных тестов и удовлетворенность владельцев. Автомобиль оснащается исключительно гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового двигателя, расход топлива которой составляет от 5,5 до 6,2 л/100 км. Базовая версия имеет 10,5-дюймовый экран мультимедиа и демонстрирует хорошие результаты в краш-тестах американского Института страхования дорожной безопасности (IIHS).

Еще один представитель японского автопрома Subaru Forester занял в рейтинге Consumer Reports более высокое место, чем кроссовер Honda, и получил наивысшую оценку безопасности Top Safety Pick+ от IIHS. Автомобиль уже в базовой комплектации оснащён фирменным полным приводом и 2,5-литровым оппозитным двигателем. Гибридная версия способна преодолеть до 935 км на одном баке, расходуя около 6,7 л/100 км. Внедорожная версия Wilderness дополнительно предлагает увеличенный до 23,6 см клиренс, специальные шины и системы для езды по снегу и грязи.

Другие альтернативы

Корейская модель Hyundai Tucson заняла первое место в рейтинге компактных кроссоверов по версии издания U.S. News & World Report, а также опередила японского конкурента по баллам в оценках Consumer Reports. Журналисты отметили автомобиль наградами за лучшее соотношение цены и качества и назвали его лучшим семейным кроссовером. Базовый 2,5-литровый двигатель развивает 187 л.с. и расходует около 8,4 л/100 км в переднеприводной версии и 9 л/100 км в полноприводной. В комплектацию входят 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, адаптивный круиз-контроль и комплекс систем предотвращения столкновений.

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Издание Cars.com отдало первое место в своем сравнительном тесте немецкому кроссоверу Volkswagen Tiguan в топовой версии SEL R-Line Turbo. Эксперты назвали этот автомобиль самым приятным в классе по уровню исполнения, динамике и оснащению. 2-литровый турбодвигатель развивает 268 л.с., а стандартный полный привод обеспечивает уверенное управление. В салоне установлены 15-дюймовый мультимедийный экран, массажные сиденья с подогревом, проекционный дисплей и 3-зонный климат-контроль.

Ранее Новини.LIVE писали о типичных проблемах кроссоверов Honda CR-V. При надлежащем уходе модель без проблем может пройти более 320 000 км, но некоторые модельные годы имеют недостатки, на которые стоит обратить внимание.

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