Подержанный Honda CR-V четвертого поколения: стоит ли купить

Кроссовер Honda CR-V четвертого поколения (2012-2018) закрепила за собой статус одного из самых популярных семейных автомобилей на вторичном рынке. Несмотря на то, что модель стоит дороже большинства конкурентов, спрос на нее не исчезает.

Простор и практичность

Основным преимуществом модели называют внутреннее пространство. Объем багажника составляет 589 литров, что является одним из лучших показателей в классе. Дополнительным плюсом стала фирменная система трансформации салона Magic Seats, которая позволяет складывать задние сиденья одним движением рычага, образуя почти ровный пол.

Однако за просторный салон пришлось заплатить внедорожными характеристиками. CR-V IV является сугубо асфальтовым игроком. Клиренс в 165 мм (170 мм у рестайлинговой версии) не позволяет уверенно чувствовать себя даже на легком бездорожье. К тому же система полного привода Real Time 4WD работает с задержками: задняя ось подключается только после пробуксовки передней, что на сложных участках часто бывает поздно.

Какой двигатель выбрать

Более надежным выбором считается 2-литровый бензиновый двигатель i-VTEC мощностью 155 л.с. Это простой атмосферный агрегат, который легко выдерживает большие пробеги. Его единственным недостатком называют необходимость крутить двигатель до высоких оборотов для динамичной езды, а также наличие лишь 5-ступенчатой автоматической коробки передач, которая несколько ограничивает потенциал мотора на трассе. Механические коробки у этой модели считаются вечными.

Дизельная линейка представлена проверенным двигателем 2.2 i-DTEC и более новым 1.6 i-DTEC. Версия с двойным турбонаддувом (160 л.с.) обеспечивает отличную динамику, однако является технически сложной и дорогой в обслуживании. К тому же она комплектовалась 9-ступенчатым автоматом, который может создавать проблемы при больших пробегах.

Типичные неисправности

CR-V IV отличается низким количеством поломок, но не лишена недостатков. Владельцы часто жалуются на быстрый износ материалов салона, особенно пластика, который легко царапается. Также слабым местом является лакокрасочное покрытие кузова, типичное для современных японских авто.

Среди технических нюансов стоит отметить необходимость регулярной замены масла в заднем дифференциале. Если этого не делать, появляются характерные вибрации и шум при вывороте руля. В дизельных версиях, которые эксплуатируются преимущественно в городе, традиционно возникают вопросы к сажевому фильтру (DPF). Также случаются неисправности стояночного тормоза.

Цены в Украине

Модели 2012-2014 годов являются самыми доступными вариантами. Большинство предложений — это официальные авто с двигателем 2,4 л или пригнанные из США (часто с повреждениями в прошлом). Цены: 12 500-16 500 долларов .

. Модели после рестайлинга (2015-2018). Главные технические изменения — появление экономного 1,6-литрового дизеля и 9-ступенчатого автомата. Цены: 15 500-23 000 долларов.

Официальные европейские авто стоят на 1500-2000 дороже аналогов из США. Самыми дорогими являются дизельные версии 1,6 (160 л.с.) с АКПП. Авто с подтвержденным пробегом до 150 000 км оцениваются по верхней границе рынка — 20 000+ долларов.