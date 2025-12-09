Відео
Чи варто купити вживаний Honda CR-V IV

Чи варто купити вживаний Honda CR-V IV

Дата публікації: 9 грудня 2025 17:30
Вживаний Honda CR-V четвертого покоління: чи варто купити
2017 Honda CR-V Фото: hondaoflincoln.com

Кросовер Honda CR-V четвертого покоління (2012-2018) закріпила за собою статус одного з найпопулярніших сімейних автомобілів на вторинному ринку. Попри те, що модель коштує дорожче за більшість конкурентів, попит на неї не зникає.

Про це написав Autokult.

Простір та практичність

Основною перевагою моделі називають внутрішній простір. Об’єм багажника становить 589 літрів, що є одним із найкращих показників у класі. Додатковим плюсом стала фірмова система трансформації салону Magic Seats, яка дозволяє складати задні сидіння одним рухом важеля, утворюючи майже рівну підлогу.

Однак за просторий салон довелося заплатити позашляховими характеристиками. CR-V IV є суто асфальтовим гравцем. Кліренс у 165 мм (170 мм у рестайлінгової версії) не дозволяє впевнено почуватися навіть на легкому бездоріжжі. До того ж система повного приводу Real Time 4WD працює із затримками: задня вісь підключається лише після пробуксовування передньої, що на складних ділянках часто буває запізно.

Який двигун обрати

Надійнішим вибором вважається 2-літровий бензиновий двигун i-VTEC потужністю 155 к.с. Це простий атмосферний агрегат, який легко витримує великі пробіги. Його єдиним недоліком називають необхідність крутити двигун до високих обертів для динамічної їзди, а також наявність лише 5-ступеневої автоматичної коробки передач, яка дещо обмежує потенціал мотора на трасі. Механічні ж коробки у цієї моделі вважаються вічними.

Дизельна лінійка представлена перевіреним двигуном 2.2 i-DTEC та новішим 1.6 i-DTEC. Версія з подвійним турбонаддувом (160 к.с.) забезпечує чудову динаміку, проте є технічно складною та дорогою в обслуговуванні. До того ж вона комплектувалася 9-ступеневим автоматом, який може створювати проблеми при великих пробігах.

Типові несправності

CR-V IV вирізняється низькою кількістю поломок, але не позбавлена недоліків. Власники часто скаржаться на швидке зношування матеріалів салону, особливо пластику, який легко дряпається. Також слабким місцем є лакофарбове покриття кузова, типове для сучасних японських авто.

Серед технічних нюансів варто відзначити необхідність регулярної заміни оливи у задньому диференціалі. Якщо цього не робити, з’являються характерні вібрації та шум при вивороті керма. У дизельних версіях, які експлуатуються переважно в місті, традиційно виникають питання до сажового фільтра (DPF). Також трапляються несправності стоянкового гальма.

Ціни в Україні

  • Моделі 2012–2014 років є найдоступнішими варіантами. Більшість пропозицій — це офіційні авто з двигуном 2,4 л або пригнані зі США (часто з пошкодженнями в минулому). Ціни: 12 500–16 500 доларів.
  • Моделі після рестайлінгу (2015–2018). Головні технічні зміни — поява економного 1,6-літрового дизеля та 9-ступеневого автомата. Ціни: 15 500-23 000 доларів.

Офіційні європейські авто коштують на 1500–2000 дорожче за аналоги зі США. Найдорожчими є дизельні версії 1,6 (160 к.с.) з АКПП. Авто з підтвердженим пробігом до 150 000 км оцінюються по верхній межі ринку — 20 000+ доларів.

авто поради автомобіль Honda вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
