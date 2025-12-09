Вживаний Honda CR-V четвертого покоління: чи варто купити

2017 Honda CR-V Фото: hondaoflincoln.com

Кросовер Honda CR-V четвертого покоління (2012-2018) закріпила за собою статус одного з найпопулярніших сімейних автомобілів на вторинному ринку. Попри те, що модель коштує дорожче за більшість конкурентів, попит на неї не зникає.

Про це написав Autokult.

Реклама

Читайте також:

Простір та практичність

Основною перевагою моделі називають внутрішній простір. Об’єм багажника становить 589 літрів, що є одним із найкращих показників у класі. Додатковим плюсом стала фірмова система трансформації салону Magic Seats, яка дозволяє складати задні сидіння одним рухом важеля, утворюючи майже рівну підлогу.

Однак за просторий салон довелося заплатити позашляховими характеристиками. CR-V IV є суто асфальтовим гравцем. Кліренс у 165 мм (170 мм у рестайлінгової версії) не дозволяє впевнено почуватися навіть на легкому бездоріжжі. До того ж система повного приводу Real Time 4WD працює із затримками: задня вісь підключається лише після пробуксовування передньої, що на складних ділянках часто буває запізно.

Який двигун обрати

Надійнішим вибором вважається 2-літровий бензиновий двигун i-VTEC потужністю 155 к.с. Це простий атмосферний агрегат, який легко витримує великі пробіги. Його єдиним недоліком називають необхідність крутити двигун до високих обертів для динамічної їзди, а також наявність лише 5-ступеневої автоматичної коробки передач, яка дещо обмежує потенціал мотора на трасі. Механічні ж коробки у цієї моделі вважаються вічними.

Дизельна лінійка представлена перевіреним двигуном 2.2 i-DTEC та новішим 1.6 i-DTEC. Версія з подвійним турбонаддувом (160 к.с.) забезпечує чудову динаміку, проте є технічно складною та дорогою в обслуговуванні. До того ж вона комплектувалася 9-ступеневим автоматом, який може створювати проблеми при великих пробігах.

Також читайте:

Які компактні кросовери розчарували власників

Чи варто купити вживаний Honda Pilot

Типові несправності

CR-V IV вирізняється низькою кількістю поломок, але не позбавлена недоліків. Власники часто скаржаться на швидке зношування матеріалів салону, особливо пластику, який легко дряпається. Також слабким місцем є лакофарбове покриття кузова, типове для сучасних японських авто.

Серед технічних нюансів варто відзначити необхідність регулярної заміни оливи у задньому диференціалі. Якщо цього не робити, з’являються характерні вібрації та шум при вивороті керма. У дизельних версіях, які експлуатуються переважно в місті, традиційно виникають питання до сажового фільтра (DPF). Також трапляються несправності стоянкового гальма.

Ціни в Україні

Моделі 2012–2014 років є найдоступнішими варіантами. Більшість пропозицій — це офіційні авто з двигуном 2,4 л або пригнані зі США (часто з пошкодженнями в минулому). Ціни: 12 500–16 500 доларів .

. Моделі після рестайлінгу (2015–2018). Головні технічні зміни — поява економного 1,6-літрового дизеля та 9-ступеневого автомата. Ціни: 15 500-23 000 доларів.

Офіційні європейські авто коштують на 1500–2000 дорожче за аналоги зі США. Найдорожчими є дизельні версії 1,6 (160 к.с.) з АКПП. Авто з підтвердженим пробігом до 150 000 км оцінюються по верхній межі ринку — 20 000+ доларів.