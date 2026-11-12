Лучшие новые городские кроссоверы, которые можно купить в Украине

Seat Arona 2026 года. Фото: netcarshow.com

На украинском рынке компактные кроссоверы постепенно вытесняют традиционные хэтчбеки и семейные седаны благодаря своей практичности. Высокая посадка водителя улучшает обзор в плотном трафике, а увеличенный клиренс помогает беспрепятственно преодолевать бордюры и глубокие ямы на асфальте. В то же время небольшие габариты таких машин существенно упрощают поиск места для парковки на загруженных улицах. Покупатели могут выбирать из нескольких популярных моделей, которые сочетают в себе комфорт, экономичность и продуманную комплектацию.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Городская динамика

Seat Arona отличается спортивным характером и предлагает быстрое ускорение до 100 км/ч за 8,2 секунды. В автосалонах модель доступна с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. или турбомотором объемом 1 л мощностью 116 л.с. В паре с двигателями работает классическая автоматическая коробка передач или роботизированная трансмиссия DSG, а стартовая цена автомобиля составляет 1 077 533 грн.

Opel Mokka самый компактный автомобиль в подборке с длиной кузова 4151 мм, что делает его удобным для маневрирования в тесных дворах. Под капотом устанавливается единственный доступный вариант — бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 л мощностью 130 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Подвеска настроена на ровный асфальт, а стоимость модели начинается от 1 146 600 грн.

Toyota Yaris Cross делает главную ставку на экономичность и продается исключительно в гибридном исполнении с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Покупатели могут выбрать версию мощностью 116 или 130 л.с. с вариатором CVT, при этом расход топлива в городе составляет всего 3,4–4,3 л/100 км. Мягкая подвеска хорошо подходит для ровных улиц, однако не любит крупных выбоин, а цена начинается от 1 248 300 грн.

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Универсальный характер

Renault Duster остается лучшим выбором для разбитых дорог благодаря прочной ходовой части и дорожному просвету 217 мм. Модель предлагает версии с полным приводом и широкую линейку двигателей, среди которых есть дизель объемом 1,5 л, бензиновый двигатель объемом 1,3 л и гибрид на базе 1,2 л. Короткие свесы кузова с углами въезда 31° и съезда 36° позволяют уверенно чувствовать себя за пределами асфальта, при этом цена начинается от 991 500 грн.

Skoda Kamiq делает ставку на эргономику салона и широкий выбор бензиновых турбодвигателей. Базовые версии комплектуются двигателями 1,0 TSI мощностью 95 или 115 л.с., тогда как топовая модификация 1,5 TSI мощностью 150 л.с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 8 секунд. Для модели доступна механическая коробка передач или 7-ступенчатый автомат DSG, а стартовая цена составляет 1 042 680 грн.

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