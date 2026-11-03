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Главная Авто Лучший подержанный кроссовер Toyota RAV4 для покупки в 2026 году

Лучший подержанный кроссовер Toyota RAV4 для покупки в 2026 году

Ua ru
3 ноября 2026 07:35
Подержанный Toyota RAV4: какую модель стоит купить в 2026 году caranddriver.com
Toyota RAV4 2017 года. Фото: caranddriver.com

На вторичном рынке кроссовер Toyota RAV4 остается одним из самых популярных автомобилей благодаря своей надежности и практичности. Модель 2026 года полностью перешла на гибридные силовые установки, поэтому поклонники классических бензиновых двигателей ищут варианты среди подержанных автомобилей. Правильный выбор года выпуска позволяет получить сбалансированную комплектацию без риска переплаты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Удачный выбор

Особенно хорошие показатели демонстрирует кроссовер 2017 года выпуска, который считается золотой серединой среди всех поколений. Именно этот вариант получил самые высокие оценки от профильных организаций Consumer Reports и JD Power, где он разделил второе место среди компактных кроссоверов с моделью GMC Terrain. Эксперты отметили высокое качество сборки, присвоив 87 баллов из 100 возможных. Автомобиль отличается одинаково высоким уровнем надежности и удовлетворенности среди водителей, что является редкостью для вторичного рынка.

Японский кроссовер отлично сохраняет остаточную стоимость. Практический опыт подтверждает, что этот автомобиль без проблем преодолевает более 400 000 км при условии регулярной замены расходных материалов.

Покупатели могут выбирать между обычным бензиновым двигателем и эффективной гибридной модификацией. Бензиновые версии отличаются максимально простой конструкцией, а гибриды гарантируют высокую топливную экономичность без существенной разницы в надежности.

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Другие альтернативы

Если возникает необходимость приобрести более новую машину с современным дизайном и салоном, специалисты рекомендуют обратить внимание на экземпляры 2021 года выпуска. В случае с классическими бензиновыми модификациями именно этот год демонстрирует лучшие показатели надежности при повседневной эксплуатации. Аналитики из Kelley Blue Book назвали его лучшим компактным кроссовером своего года благодаря сбалансированной подвеске и богатому оснащению.

Любителям гибридных систем лучше обратить внимание на кроссоверы 2022 года выпуска. Эта версия получила максимальные баллы за надежность гибридного привода от Consumer Reports и практически не уступает более старым моделям по показателям долговечности.

Модели 2021–2022 годов отличаются современным цифровым интерфейсом, расширенными системами безопасности и улучшенной шумоизоляцией салона.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько Toyota RAV4 Plug-In Hybrid быстрее известных спорткаров. Суммарная мощность позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Также читайте, как выбрать подержанный Toyota RAV4 Hybrid, чтобы не возникло проблем. При покупке автомобиля с пробегом следует внимательно осматривать не только двигатель и кузов, но и специфические узлы гибридной системы.

авто автомобиль Toyota подержанные авто кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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