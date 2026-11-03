Toyota RAV4 2017 року. Фото: caranddriver.com

На вторинному ринку кросовер Toyota RAV4 залишається одним з найпопулярніших автомобілів завдяки своїй надійності та практичності. Модель 2026 року повністю перейшла на гібридні силові установки, тому прихильники класичних бензинових моторів шукають варіанти серед машин з пробігом. Правильний вибір року випуску дозволяє отримати збалансоване оснащення без ризику переплати.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Вдалий вибір

Особливо гарні показники демонструє кросовер 2017 року випуску, який вважається золотою серединою серед усіх поколінь. Саме цей варіант отримав найвищі оцінки від профільних організацій Consumer Reports та JD Power, де він розділив друге місце серед компактних кросоверів з моделлю GMC Terrain. Експерти відзначили високу якість збірки на 87 балів зі 100 можливих. Автомобіль відрізняється однаково високим рівнем надійності й задоволеності серед водіїв, що є рідкістю для вторинного ринку.

Японський кросовер чудово зберігає залишкову вартість. Практичний досвід підтверджує, що цей автомобіль спокійно долає понад 400 000 км за умови регулярного заміни витратних матеріалів.

Покупці можуть обирати між звичайним бензиновим мотором та ефективною гібридною модифікацією. Бензинові версії пропонують максимально просту конструкцію, а гібриди гарантують високу паливну економічність без суттєвої різниці в надійності.

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Інші альтернативи

Якщо виникає потреба придбати новішу машину з сучаснішим дизайном та салоном, фахівці рекомендують звернути увагу на екземпляри 2021 року випуску. У випадку з класичними бензиновими модифікаціями саме цей рік показує найкращі результати надійності під час щоденної експлуатації. Аналітики з Kelley Blue Book назвали його найкращим компактним кросовером свого року завдяки збалансованій підвісці та багатому оснащенню.

Шанувальникам гібридних систем краще звернути увагу на кросовери 2022 року випуску. Ця версія отримала максимальні бали за надійність гібридного приводу від Consumer Reports і практично не поступається старшим екземплярам за показниками довговічності.

Варіанти 2021-2022 років пропонують сучасний цифровий інтерфейс, розширені системи безпеки та покращену шумоізоляцію салону.

Раніше Новини.LIVE писали, наскільки Toyota RAV4 Plug-In Hybrid швидша за відомі спорткари. Сумарна потужність дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год усього за 5,4 секунди.

Також читайте, як обрати вживаний Toyota RAV4 Hybrid, щоб не було проблем. Під час купівлі автомобіля з пробігом слід уважно оглядати не лише мотор та кузов, а й специфічні вузли гібридної системи.