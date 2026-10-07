Вживана Toyota RAV4 Hybrid: на що звернути увагу при купівлі

Toyota RAV4 2019 року. Фото: netcarshow.com

Японські гібридні кросовери здобули колосальну популярність завдяки своїй надійності та низькій витраті пального. На вторинному ринку кросовер Toyota RAV4 Hybrid залишається одним з найбажаніших варіантів у своєму класі. Проте під час купівлі автомобіля з пробігом слід уважно оглядати не мотор або лише кузов, а й специфічні вузли гібридної системи. Ретельна діагностика допоможе уникнути прихованих дефектів та суттєвих фінансових витрат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Вибір покоління

Покоління XA40 (2015–2018) пропонує покупцям доступнішу ціну на вторинному ринку. Модель оснащена 2,5-літровим бензиновим мотором потужністю близько 197 к.с. та нікель-метал-гідридною тяговою батареєю. Витрата пального становить орієнтовно 7,4 л/100 км. Основні ризики цієї версії пов'язані з природним зносом вузлів через вік та якістю попереднього обслуговування.

Сучасніше покоління XA50 (з 2019 року) побудоване на платформі TNGA і видає близько 218–222 к.с. Цей кросовер економніший, адже споживає близько 6 л/100 км у змішаному циклі. Підзарядна версія Plug-in Hybrid має акумулятор на 18,1 кВт-год, видає понад 300 к.с. і забезпечує запас ходу до 75 км виключно на електротязі.

Перевірка вузлів

Тягова батарея не має чітко визначеного терміну служби, а її ресурс залежить від умов експлуатації. В США офіційна гарантія на цей елемент становить 8 років або 160 000 км, а для моделей від 2020 року випуску — 10 років або 240 000 км. Під час комп'ютерної діагностики важливо оцінити напругу окремих блоків та перевірити роботу вентилятора системи охолодження. Забруднення повітрозабірника пилом чи шерстю тварин часто призводить до перегріву акумулятора.

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Оцінка ризиків

Звичайний 12-вольтний акумулятор відповідає за запуск електронних систем і в разі розряду викликає помилки на панелі приладів. На автомобілях з пробігом гальмівні диски можуть покриватися іржею, позаяк машина часто гальмує за допомогою рекуперації.

Купуючи варіанти зі США, варто детально перевіряти VIN-код, геометрію кузова та стан подушок безпеки. Найнебезпечнішим пошкодженням для будь-якої електрифікованої машини залишається потрапляння у воду.

Раніше Новини.LIVE писали, яку Toyota RAV4 з пробігом можна купити в Україні за 15 000 доларів. Оцінка технічного стану та походження конкретного екземпляра виявляється значно важливішою за мінімальну різницю у віці.

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