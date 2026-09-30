Вигідна заміна Toyota RAV4: новий гібридний кросовер

Toyota Corolla Cross 2026 року. Фото: netcarshow.com

Японський автовиробник створив внутрішнього конкурента для свого головного бестселера, пропонуючи покупцям зручніший міський формат. Гібридний кросовер Toyota Corolla Cross Hybrid поєднує виняткову економічність, надійну технічну основу та більшу доступність. Модель розробили для водіїв, яким потрібен практичний транспортний засіб без переплати за зайві габарити. Суттєва різниця в ціні робить цей паркетник вкрай привабливим вибором на ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Порівняння габаритів

Силовий агрегат компактної моделі складається з 2-літрового бензинового мотора та трьох електродвигунів загальною потужністю 196 к.с. Повнопривідна трансмісія забезпечує середню витрату пального близько 5,6 л/100 км, що повністю відповідає показникам базового гібридного RAV4.

Проте довжина Corolla Cross становить 4,47 м проти 4,62 м у RAV4, а ширина складає 1,82 м проти 1,88 м у старшого кросовера. Завдяки цьому радіус розвороту зменшився з 11,2 м до 10,8 м, що значно полегшує маневрування та паркування на вузьких міських вулицях.

Зменшення зовнішніх розмірів майже не позначається на зручності передніх пасажирів, де простір для ніг досягає 109 см. На задньому ряду Corolla Cross пропонує 81 см для ніг, тоді як старший RAV4 забезпечує пасажирам 96 см.

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Об'єм багажника зі складеними сидіннями у молодшої моделі становить 1750 л, що поступається показнику RAV4 у 1993 л, але залишається цілком достатнім для сімейних потреб.

Економічна перевага

Головним аргументом на користь вибору молодшої моделі залишається її стартова вартість. Початковий чек на гібридний Corolla Cross приблизно на 7% нижчий за базовий RAV4, а у топових версіях різниця в ціні між моделями досягає 20–22%. Водночас власник меншого кросовера не відчуває себе обмеженим в оснащенні чи безпеці.

Уже в базі автомобіль пропонує фірмовий комплекс безпеки з адаптивним круїз-контролем і системою утримання в смузі, а дорожчі версії отримують великий цифровий щиток приладів і бездротову зарядку. Обидва кросовери показують однаково низькі витрати на пальне та обслуговування, тому покупка Corolla Cross дозволяє зберегти значну суму ще на етапі салону.

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