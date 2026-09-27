Парадокси ринку: чому вживані авто коштують дорожче нових

Toyota Yaris Cross 2024 року. Фото: netcarshow.com

Більшість транспортних засобів стрімко втрачають свою вартість одразу після виїзду з автосалону. Проте на сучасному ринку трапляються унікальні випадки, коли автомобілі з пробігом коштують дорожче аналогічних нових моделей. Подібна аномалія зазвичай стосується рідкісних суперкарів, але зараз вона охопила навіть масовий сегмент. Тривалі черги на нові машини та дефіцит популярних версій змушують покупців переплачувати за можливість отримати бажане авто негайно.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Drive.

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Дефіцит та черги

Купівля нової машини в салоні часто супроводжується тривалим очікуванням постачання, яке може розтягнутися на пів року. Згідно з даними за серпень 2026 року від компанії з автомобільної аналітики AutoGrab, на ринку Австралії ціла низка вживаних моделей продається за ціною, що перевищує їхній початковий цінник у салоні. Покупці воліють переплатити за декілька років експлуатації, ніж чекати на нову модель з заводу.

Додатковим чинником зростання вартості стає регулярне підвищення цін на нові покоління машин та зняття з виробництва вдалих бензинових моторів. Наприклад, кросовер Porsche Macan першої генерації цінується через перехід наступного покоління на суто електричну тягу. А позашляховик Toyota LandCruiser 2021 року дорожчає на вторинному ринку завдяки наявності останньої версії мотора V8.

Лідери ринку

Компактний рамний позашляховик Suzuki Jimny 2019 року утримує абсолютне лідерство, демонструючи збереження вартості на рівні 112%. Навіть екземпляри 2018 та 2022 років продають значно дорожче за початкову салонну вартість. Високий попит на гібриди від Toyota також змушує покупців платити більше за вживані Yaris Cross і RAV4, щоб уникнути піврічних черг у дилерів.

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Suzuki Jimny 2019 року: 112% Suzuki Jimny 2022 року: 110% Suzuki Jimny 2018 року: 109% Lexus GX 2024 року: 108% Porsche Macan 2024 року: 108% Toyota Yaris Cross 2023 року: 106% Toyota Yaris Cross 2024 року: 106% Lexus LBX 2024 року: 106% Toyota LandCruiser Prado 2024 року: 105% Porsche Macan 2023 року: 103% Suzuki Jimny 2021 року: 103% Toyota RAV4 2023 року: 102% Land Rover Defender 2012 року: 101% Toyota LandCruiser 2021 року: 101% Toyota Corolla Cross 2023 року: 101% Land Rover Defender 2024 року: 101% Suzuki Jimny 2024 року: 101%

Раніше Новини.LIVE писали, що слід перевірити перед купівлею вживаного Subaru. Комплексний огляд вузлів допомагає вчасно знайти приховані дефекти та вберегти власника від дорогих ремонтів.

Також читайте, чи варто купувати автомобіль з пробігом 100 000 км. Для оцінки реальної надійності транспортного засобу важливо аналізувати умови експлуатації та регулярність сервісного обслуговування.