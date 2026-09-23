Пробіг 100 000 км: купувати вживане авто чи уникати

Автомобілі з пробігом. Фото: Новини.LIVE

Багато покупців на вторинному ринку досі сприймають шестизначні цифри на одометрі як тривожний сигнал. Проте сучасні автомобілі з пробігом 100 000 км легко зберігають відмінний технічний стан при належному догляді. Стереотип про непридатність таких машин виник понад 30 років тому та більше не відповідає реаліям. Для оцінки реальної надійності транспортного засобу важливо аналізувати умови експлуатації та регулярність сервісного обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Джерела міфу

Страх перед позначкою в 100 000 км з'явився в часи, коли машини вимагали перманентного ремонту. Застарілі конструкції вимагали постійного контролю зазору клапанів, регулярного налаштування запалювання та частої заміни оливи. Слабкий антикорозійний захист призводив до того, що кузов іржавів ще до досягнення десятирічного віку. В таких умовах великий пробіг дійсно означав повне виснаження ресурсу більшості вузлів.

Сучасне автомобілебудування пропонує абсолютно інші стандарти якості та надійності матеріалів. Якісні машини з пробігом понад 200 000 км після вчасної заміни амортизаторів, гальм та елементів підвіски часто перебувають у кращому стані, ніж авто з малим пробігом після суто міської експлуатації. Постійні короткі поїздки непрогрітого мотора шкодять набагато більше, ніж регулярні заїзди трасою.

Сучасний ресурс

Інженерний прогрес суттєво збільшив довговічність ключових деталей та силових агрегатів. Сучасні дизельні й бензинові мотори при вчасній заміні мастила здатні долати сотні тисяч кілометрів без внутрішнього зносу. Фільтри DPF, GPF та системи EGR набагато довше залишаються чистими під час тривалих поїздок поза містом.

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Завдяки комп'ютерній діагностиці майстри на СТО швидко знаходять приховані несправності електронних блоків. Більшість ремонтних робіт зараз зводиться до швидкої заміни вузла на новий, що суттєво спрощує обслуговування. Тому регулярна історія сервісу та загальний стан деталізації залишаються значно важливішими за цифри на панелі приладів.

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