Вживані кросовери Mitsubishi: всі плюси та мінуси мотора 2.0 MIVEC

Двигун Mitsubishi 2.0 MIVEC (4J11). Фото: Mitsubishi

Японські автомобілі традиційно приваблюють покупців на вторинному ринку своєю тривалою службою та простим обслуговуванням. У лінійці кросоверів Mitsubishi надійні двигуни сімейства 2.0 MIVEC стали одним з останніх прикладів класичного витривалого моторобудування. Силовий агрегат з кодом 4J11 встановлювали на Outlander третьої генерації та оновлений ASX. Агрегат потужністю 150 к.с. показує винятковий запас міцності та вкрай рідко турбує власників серйозними поломками.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

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Конструктивні особливості

Атмосферний 4-циліндровий мотор 2.0 MIVEC отримав алюмінієвий блок, ланцюговий привід ГРМ та розподілене впорскування пального. На відміну від попередника, версія 4J11 має одну розподільчу шестерню та просте регулювання теплових зазорів клапанів за допомогою гвинтів. Це значно спрощує сервіс та робить встановлення газового обладнання ГБО економічно вигідним.

Двигун оснастили плавною системою зміни висоти підйому впускних клапанів, що дозволило зменшити паливну витрату та виконати екологічні норми Euro 5.

Під час купівлі авто з США варто враховувати маркування двигуна, адже американські версії нерідко мають попереднє покоління силового агрегату з іншими деталями.

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Слабкі місця

Силовий агрегат не має типових масових дефектів, які проявляються на кожній машині. Головною обов'язковою процедурою залишається перевірка та регулювання зазорів клапанів кожні 60 000 км. Пропуски запалювання зазвичай пов'язані з природним зносом іридієвих свічок, заміна яких передбачена раз на 100 000 км.

Рідкісні випадки підвищеної витрати оливи або пошкодження елементів механізму підйому клапанів виникають через використання неякісного мастила. Заводський регламент передбачає заміну моторної оливи об'ємом 4,3–4,4 л кожні 15 000 км або раз на рік. Дотримання цих правил гарантує довгу роботу мотора без необхідності проведення складних ремонтних робіт.

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