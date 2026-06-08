Чому варто купити вживаний Mitsubishi Pajero: відповідь механіків

Mitsubishi Pajero четвертого покоління. Фото: netcarshow.com

Модель Mitsubishi Pajero четвертого покоління на вторинному ринку стабільно має високий попит серед шанувальників справжніх позашляховиків. Цей автомобіль є результатом глибокої модернізації попередньої генерації зі збереженням найбільш вдалих інженерних рішень. Покупцям доступні як компактні 3-дверні версії, так і 7-місні модифікації. Проте перед купівлею Pajero варто детально вивчити висновки автомобільних механіків щодо його реального стану.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на "Україну за кермом".

Специфіка моторів

Бензинові атмосферні двигуни V6 об'ємом 3 л та 3,8 л відрізняються максимально простою та перевіреною часом конструкцією. При належному обслуговуванні ці агрегати здатні без проблем подолати позначку у 400 000 км пробігу. Головною особливістю є поява підвищеного апетиту до мастила після 100 000 км, що успішно розвʼязується заміною кілець та ковпачків. Нестабільні оберти зазвичай сигналізують про проблеми з регулятором холостого ходу, а характерний стукіт вказує на знос гідрокомпенсаторів.

Турбодизель об'ємом 3., л демонструє ще більшу довговічність з загальним ресурсом близько 500 000 км. Цей мотор вимагає виключно якісного пального, інакше почне збоїти паливна система та клапан EGR, який потребує періодичного чищення. Ланцюг ГРМ та форсунки зазвичай витримують 150 000–200 000 км, а фірмова турбіна спокійно служить понад 250 000 км.

Надійність трансмісії

Повнопривідна система Super Select II заслужено вважається однією з найкращих у світі завдяки своїй невибагливості та ефективності на бездоріжжі. Ближче до 120 000–150 000 км у карданних шарнірах та шліцевих з'єднаннях валів можуть з'явитися люфти, що є природним процесом.

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Коробки передач моделі також демонструють феноменальну живучість. Механічна трансмісія є практично вічною, хоча на ринку частіше трапляється надійний 5-ступеневий автомат.

Головним мінусом автоматичної коробки є певна задумливість у роботі. Перші симптоми зносу у вигляді легких поштовхів між третьою та четвертою передачами з'являються після 150 000 км пробігу. Механіки наполегливо радять скорочувати заводський інтервал заміни трансмісійної оливи з 90 000 км у два рази. Також важливо регулярно перевіряти стан ущільнювачів для запобігання технічним витокам.

Слабкі місця

Кузов позашляховика має недостатню жорсткість на кручення, тому під час серйозних навантажень поза дорогами можливі перекоси прорізів. Тонке лакофарбове покриття швидко покривається подряпинами, а слабка шумоізоляція пропускає в салон багато сторонніх звуків. Вітрове скло через свій кут нахилу часто ловить каміння та легко тріскається.

Елементи підвіски служать розумні терміни, але гальмівні диски часто деформуються вже на перших 20 000–40 000 км через високі термічні навантаження. Закисання регулювальних болтів розвалу-сходження відбувається за три роки, якщо їх періодично не змащувати. Супорти потребують обов'язкової профілактики кожні 100 000 км.

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