Почему стоит купить подержанный Mitsubishi Pajero: ответ механиков

Mitsubishi Pajero четвертого поколения. Фото: netcarshow.com

Модель Mitsubishi Pajero четвертого поколения на вторичном рынке стабильно пользуется высоким спросом среди поклонников настоящих внедорожников. Этот автомобиль является результатом глубокой модернизации предыдущей генерации с сохранением наиболее удачных инженерных решений. Покупателям доступны как компактные 3-дверные версии, так и 7-местные модификации. Однако перед покупкой Pajero стоит детально изучить выводы автомобильных механиков относительно его реального состояния.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на "Украину за рулем".

Специфика моторов

Бензиновые атмосферные двигатели V6 объемом 3 л и 3,8 л отличаются максимально простой и проверенной временем конструкцией. При должном обслуживании эти агрегаты способны без проблем преодолеть отметку в 400 000 км пробега. Главной особенностью является появление повышенного аппетита к маслу после 100 000 км, что успешно решается заменой колец и колпачков. Нестабильные обороты обычно сигнализируют о проблемах с регулятором холостого хода, а характерный стук указывает на износ гидрокомпенсаторов.

Турбодизель объемом 3 л демонстрирует еще большую долговечность с общим ресурсом около 500 000 км. Этот мотор требует исключительно качественного топлива, иначе начнет сбоить топливная система и клапан EGR, который нуждается в периодической чистке. Цепь ГРМ и форсунки обычно выдерживают 150 000-200 000 км, а фирменная турбина спокойно служит более 250 000 км.

Надежность трансмиссии

Полноприводная система Super Select II заслуженно считается одной из лучших в мире благодаря своей неприхотливости и эффективности на бездорожье. Ближе к 120 000-150 000 км в карданных шарнирах и шлицевых соединениях валов могут появиться люфты, что является естественным процессом.

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Коробки передач модели также демонстрируют феноменальную живучесть. Механическая трансмиссия является практически вечной, хотя на рынке чаще встречается надежный 5-ступенчатый автомат.

Главным минусом автоматической коробки является определенная задумчивость в работе. Первые симптомы износа в виде легких толчков между третьей и четвертой передачами появляются после 150 000 км пробега. Механики настоятельно советуют сокращать заводской интервал замены трансмиссионного масла с 90 000 км в два раза. Также важно регулярно проверять состояние уплотнителей для предотвращения технических утечек.

Слабые места

Кузов внедорожника имеет недостаточную жесткость на кручение, поэтому при серьезных нагрузках вне дорог возможны перекосы проемов. Тонкое лакокрасочное покрытие быстро покрывается царапинами, а слабая шумоизоляция пропускает в салон много посторонних звуков. Ветровое стекло из-за своего угла наклона часто ловит камни и легко трескается.

Элементы подвески служат разумные сроки, но тормозные диски часто деформируются уже на первых 20 000-40 000 км из-за высоких термических нагрузок. Закисание регулировочных болтов развала-схождения происходит за три года, если их периодически не смазывать. Суппорты нуждаются в обязательной профилактике каждые 100 000 км.

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