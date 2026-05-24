Сколько на самом деле стоит обслуживание Mitsubishi Lancer с пробегом

Владение популярным японским автомобилем Mitsubishi Lancer девятой генерации (2000-2007) с бензиновым двигателем 1,6 л требует регулярного обновления расходных материалов. Некоторые привыкли покупать оригинальные компоненты, однако финансовый анализ демонстрирует колоссальную разницу в стоимости по сравнению с проверенными линейками заменителей. Полная корзина деталей для планового обслуживания в оригинальном исполнении стоит более 60 000 грн. Выбор надежных аналогов позволяет уложиться в сумму менее 20 000 грн.

Плановое обслуживание

Для полной замены моторного масла этому двигателю нужно примерно 3,3 л, поэтому стандартной канистры на 4 л хватит и на работу, и на дальнейшую доливку. Фирменный оригинальный продукт обойдется в 1350 грн, и точно такую же сумму придется выложить за качественное масло от бренда Kroon Oil.

Цены на фильтровальные элементы разнятся более существенно. Оригинальный масляный фильтр стоит 390 грн против 370 грн за аналог от Mann. Воздушный фильтр в оригинале обойдется в 1210 грн, тогда как деталь от Bosch стоит всего 360 грн. Наибольший разрыв зафиксирован на салонном фильтре, где заводской элемент стоит 2460 грн, а заменитель от WIX — 460 грн. Топливный фильтр марки оценивается в 3630 грн, а более дешевая альтернатива от Meyle примерно 740 грн.

Тормоза и трансмиссия

Заводские тормозные диски стоят рекордные 7200 грн за одну штуку, из-за чего рациональнее приобрести надежный аналог от TRW за 1820 грн. Комплект оригинальных колодок обойдется в 5650 грн, тогда как продукция TRW стоит 1350 грн. Для полной замены тормозной жидкости нужен 1 л вещества, который в оригинале стоит 720 грн, а от Bosch - 350 грн.

Большинство этих машин в Украине эксплуатируются с механической коробкой передач, для которой объем замены составляет 2,1 л. Так как из механики сливается вся жидкость, приходится покупать три литровые канистры. Оригинальное трансмиссионное масло стоит 2200 грн за литр, а качественный аналог от Kroon Oil позволит сэкономить, имея ценник 760 грн за литр. Менять эту жидкость надо раз в 80 000-100 000 км.

ГРМ и охлаждение

Заводской комплект ГРМ стоит около 7000 грн, а заменитель от ContiTech — 3000 грн. Оригинальная помпа оценивается в 9500 грн, а немецкий аналог от Dolz — 1100 грн. Для системы охлаждения требуется 5 л готовой смеси. То есть нужно примерно 2,5 литра концентрата. Три литровые бутылки фирменного антифриза стоят по 1350 грн каждая, тогда как две 1,5 л банки от Hepu обойдутся по 380 грн за штуку.

Оборудование и электрика

Два ремня навесного оборудования в оригинале стоят более 3500 грн, а комплект заменителей от ContiTech около 1000 грн. Набор из четырех свечей зажигания обойдется в 2000 грн против 600 грн от компании Denso. Пара оригинальных дворников стоит 3400 грн, а комплект от Bosch обойдется в 1100 грн. Найти фирменный аккумулятор в продаже сложно, поэтому водители покупают популярный аналог от Yuasa за 3720 грн.

