Скільки насправді коштує обслуговування Mitsubishi Lancer з пробігом

Володіння популярним японським автомобілем Mitsubishi Lancer дев'ятої генерації (2000-2007) з бензиновим двигуном 1,6 л вимагає регулярного оновлення розхідних матеріалів. Дехто звик купувати оригінальні компоненти, проте фінансовий аналіз демонструє колосальну різницю у вартості порівняно з перевіреними лінійками замінників. Повний кошик деталей для планового обслуговування в оригінальному виконанні коштує понад 60 000 грн. Вибір надійних аналогів дозволяє вкластися у суму менше як 20 000 грн.

Планове обслуговування

Для повної заміни моторної оливи цьому двигуну потрібно приблизно 3,3 л, тому стандартної каністри на 4 л вистачить і на роботу, і на подальше доливання. Фірмовий оригінальний продукт обійдеться в 1350 грн, і точно таку саму суму доведеться викласти за якісне мастило від бренду Kroon Oil.

Ціни на фільтрувальні елементи різняться суттєвіше. Оригінальний оливний фільтр коштує 390 грн проти 370 грн за аналог від Mann. Повітряний фільтр в оригіналі обійдеться в 1210 грн, тоді як деталь від Bosch коштує лише 360 грн. Найбільший розрив зафіксовано на салонному фільтрі, де заводський елемент вартує 2460 грн, а замінник від WIX — 460 грн. Паливний фільтр марки оцінюється в 3630 грн, а дешевша альтернатива від Meyle приблизно 740 грн.

Гальма та трансмісія

Заводські гальмівні диски коштують рекордні 7200 грн за одну штуку, через що раціональніше придбати надійний аналог від TRW за 1820 грн. Комплект оригінальних колодок обійдеться в 5650 грн, тоді як продукція TRW вартує 1350 грн. Для повної заміни гальмівної рідини потрібен 1 л речовини, який в оригіналі коштує 720 грн, а від Bosch — 350 грн.

Більшість цих машин в Україні експлуатуються з механічною коробкою передач, для якої обсяг заміни становить 2,1 л. Позаяк з механіки зливається вся рідина, доводиться купувати три літрові каністри. Оригінальна трансмісійна олива коштує 2200 грн за літр, а якісний аналог від Kroon Oil дозволить заощадити, маючи цінник 760 грн за літр. Міняти цю рідину треба раз на 80 000-100 000 км.

ГРМ та охолодження

Заводський комплект ГРМ коштує близько 7000 грн, а замінник від ContiTech — 3000 грн. Оригінальна помпа оцінюється в 9500 грн, а німецький аналог від Dolz — 1100 грн. Для системи охолодження потрібно 5 л готової суміші. Тобто потрібно приблизно 2,5 літри концентрату. Три літрові пляшки фірмового антифризу коштують по 1350 грн кожна, тоді як дві 1,5 л банки від Hepu обійдуться по 380 грн за штуку.

Обладнання та електрика

Два ремені навісного обладнання в оригіналі коштують понад 3500 грн, а комплект замінників від ContiTech близько 1000 грн. Набір з чотирьох свічок запалювання обійдеться у 2000 грн проти 600 грн від компанії Denso. Пара оригінальних двірників коштує 3400 грн, а комплект від Bosch обійдеться у 1100 грн. Знайти фірмовий акумулятор у продажу складно, тому водії купують популярний аналог від Yuasa за 3720 грн.

